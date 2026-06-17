Umrla Daveigh Chase, zvijezda 'Kruga' i glas omiljene Lilo

Američka glumica Daveigh Chase, koja je u djetinjstvu obilježila generacije posudivši glas Lilo u Disneyjevom klasiku 'Lilo i Stitch' te istovremeno utjerala strah u kosti gledateljima kao Samara Morgan u hororu 'Krug', preminula je u 35. godini. Vijest o njezinoj smrti 16. lipnja 2026. potvrdio je dečko Roy Hernandez, navodeći komplikacije uzrokovane meningitisom.

Karijera Daveigh Chase, rođene u Las Vegasu 24. srpnja 1990. i odrasle u Oregonu nakon razvoda roditelja, eksplodirala je 2002. godine, kad je s nepunih 12 godina postala zvijezda dvaju potpuno suprotnih, ali jednako kultnih filmskih ostvarenja. Cijeli svijet se zaljubio u njezin glas kojim je oživjela Lilo Pelekai, šarmantnu havajsku djevojčicu koja se sprijatelji s destruktivnim plavim izvanzemaljcem prerušenim u psa, kojeg naziva Stitch, u Disneyjevom hitu 'Lilo i Stitch'.

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Za tu je ulogu nagrađena prestižnom nagradom Annie za izvanrednu glasovnu glumu. Istovremeno je posudila glas i glavnoj junakinji Chihiro u engleskoj sinkronizaciji Oscarom nagrađenog japanskog remek-djela 'Avanture male Chihiro'. No, dok je jednom dijelu publike donosila radost, drugom je postala izvor noćnih mora. Te iste godine, njezino blijedo lice i duga crna kosa postali su simbolom modernog horora.

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Uloga Samare Morgan u američkom remakeu japanskog filma 'Krug' (The Ring) pretvorila ju je u globalnu ikonu strave. Njezina izvedba djevojčice koja izlazi iz televizijskog ekrana kako bi se osvetila bila je toliko uvjerljiva da joj je donijela MTV Movie Award za najboljeg negativca. U toj je kategoriji pobijedila glumačke veterane poput Willema Dafoea, Colina Farrella, Mikea Myersa i Daniela Day-Lewisa, što je bio presedan za tako mladu glumicu.

Prije nego što je postala Lilo i Samara, Chase je imala zapaženu sporednu ulogu u kultnom filmu 'Donnie Darko' iz 2001. godine, gdje je glumila mlađu sestru glavnog lika, Samanthu Darko. Ta uloga, iako manja, pokazala je njezin potencijal koji će uskoro doći do punog izražaja. Kako je odrastala, Chase je uspješno prelazila s dječjih uloga na složenije i mračnije karaktere. Najznačajniji takav iskorak bila je uloga Rhonde Volmer u hvaljenoj HBO-ovoj seriji 'Velika ljubav', koja se emitirala od 2006. do 2011. godine.

U seriji koja prati život poligamijske obitelji, Chase je utjelovila sociopatsku tinejdžericu, manipulativnu dječju nevjestu zlokobnog proroka Romana Granta. Njezina izvedba bila je hvaljena zbog zrelosti i sposobnosti da prikaže kompleksnu psihologiju lika. Godine 2009. vratila se ulozi Samanthe Darko u nastavku 'S. Darko', no film nije uspio ponoviti uspjeh i kultni status originala, a njezina karijera polako je ulazila u mirniju fazu.

Njezina posljednja uloga zabilježena je 2016. godine, nakon čega je njezino ime u medijima češće spominjano u kontekstu pravnih nevolja. U veljači 2017. našla se u središtu policijske istrage nakon što je muškarca u kritičnom stanju ostavila ispred bolnice u Los Angelesu. Muškarac je kasnije preminuo zbog sumnje na predoziranje. Prema izvorima, Chase je s njim provela sate prije tragičnog događaja i pokušavala mu je osigurati pomoć. Iako nije bila osumnjičena za njegovu smrt, tijekom istrage je uhićena zbog postojećeg naloga za prometni prekršaj.

Foto: IMDb/screenshot

*Uz korištenje AI-ja