Američka glumica Daveigh Chase iza sebe je ostavila pravo malo bogatstvo tvrdi njen menadžer
Menadžer Daveigh Chase tvrdi: 'Od tantijema je imala milijune, ali nikada ih nije preuzela...'
Dječja zvijezda Daveigh Chase preminula je u 35. godini, a sada se oglasio i njen menadžer koji tvrdi da je glumica u toj mjeri zaglibila u ovisnost da nije bila sposobna upravljati vlastitim novcem. Chase je imala svega osam godina kada je posudila glas u Disneyjevom klasiku 'Lilo i Stitch' te je tada i potpisala ugovor koji joj je osigurao udio u zaradi od prodaje robe, tantijema, atrakcija u zabavnim parkovima te svih drugih proizvoda koji koriste njen glas umjesto jednokratne isplate tvrdi njen menadžer John Ryan.
Ryan, koji je više od deset godina bio njen menadžer tvrdi za The Post da je u svoj ured primao obavijesti od sindikata koji zastupa glumce, glasovne glumce, voditelje, novinare, pjevače i druge, da Chase ne preuzima svoje čekove od tantijema te da se radilo o milijunima nepreuzetog novca. Glumica je bila toliko uvučena u ovisnost o heroinu i fentanilu da nije mogla preuzeti novac unatoč tome što je Ryan pokušao stupiti s njom u kontakt tijekom godina. Ryan također tvrdi da nakon nečije smrti tantijeme mogu preuzeti najbliži srodnici, a u ovom slučaju to je njezin otac.
Krajem 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se snimka glumice na kojoj je izuzetno mršava i jedva pri svijesti u kamp prikolici koja je parkirana na Skid Rowu koji je u Los Angelesu poznat po velikom broju beskućnika i ovisnika. Ryan tvrdi da je otišao u Skid Row nakon što je vidio u kakvom je stanju glumica u nadi da ju odvede na liječenje, no ona je već bila otišla.
Podsjetimo, smrt glumice potvrdio je njen partner Roy Hernandez u ponedjeljak, navodeći da je uzrok smrti komplikacija uzrokovana meningitisom.
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