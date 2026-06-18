Obavijesti

Show

Komentari 0
ZVIJEZDA 'LILO I STICHA'

Menadžer Daveigh Chase tvrdi: 'Od tantijema je imala milijune, ali nikada ih nije preuzela...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Menadžer Daveigh Chase tvrdi: 'Od tantijema je imala milijune, ali nikada ih nije preuzela...'
4
Foto: Profimedia

Američka glumica Daveigh Chase iza sebe je ostavila pravo malo bogatstvo tvrdi njen menadžer

Admiral

Dječja zvijezda Daveigh Chase preminula je u 35. godini, a sada se oglasio i njen menadžer koji tvrdi da je glumica u toj mjeri zaglibila u ovisnost da nije bila sposobna upravljati vlastitim novcem. Chase je imala svega osam godina kada je posudila glas u Disneyjevom klasiku 'Lilo i Stitch' te je tada i potpisala ugovor koji joj je osigurao udio u zaradi od prodaje robe, tantijema, atrakcija u zabavnim parkovima te svih drugih proizvoda koji koriste njen glas umjesto jednokratne isplate tvrdi njen menadžer John Ryan. 

Foto: IMDb/screenshot

Ryan, koji je više od deset godina bio njen menadžer tvrdi za The Post da je u svoj ured primao obavijesti od sindikata koji zastupa glumce, glasovne glumce, voditelje, novinare, pjevače i druge, da Chase ne preuzima svoje čekove od tantijema te da se radilo o milijunima nepreuzetog novca. Glumica je bila toliko uvučena u ovisnost o heroinu i fentanilu da nije mogla preuzeti novac unatoč tome što je Ryan pokušao stupiti s njom u kontakt tijekom godina. Ryan također tvrdi da nakon nečije smrti tantijeme mogu preuzeti najbliži srodnici, a u ovom slučaju to je njezin otac. 

Daveigh Chase seen at Chateau Marmont in West Hollywood
Foto: Profimedia
U 35. GODINI Umrla Daveigh Chase, zvijezda 'Kruga' i glas omiljene Lilo
Umrla Daveigh Chase, zvijezda 'Kruga' i glas omiljene Lilo

Krajem 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se snimka glumice na kojoj je izuzetno mršava i jedva pri svijesti u kamp prikolici koja je parkirana na Skid Rowu koji je u Los Angelesu poznat po velikom broju beskućnika i ovisnika. Ryan tvrdi da je otišao u Skid Row nakon što je vidio u kakvom je stanju glumica u nadi da ju odvede na liječenje, no ona je već bila otišla. 

Podsjetimo, smrt glumice potvrdio je njen partner Roy Hernandez u ponedjeljak, navodeći da je uzrok smrti komplikacija uzrokovana meningitisom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio
SVE PRŠTI OD SEKSEPILA

Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.
VIDEO Pogledajte novi spot: Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'
EVO KAKO ZVUČI

VIDEO Pogledajte novi spot: Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'

Osim Lidije, u spotu su zapjevala i djeca iz Dječjeg zbora Kikići. Autori pjesme su Fayo i A. K. Leo, dok aranžman potpisuje Toni Ćosić. Spot je radio zagrebački reper i producent Tibor Kreč TDKM
FOTO Kakva navijačica! Seksi mama Renata spremna je za navijanje u kockastoj opravici
VATRENA NAVIJAČICA

FOTO Kakva navijačica! Seksi mama Renata spremna je za navijanje u kockastoj opravici

Renata Lovrinčević Buljan na svom Instagram profilu pokazala je obožavateljima da je spremna za današnju utakmicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026