Menadžer Daveigh Chase tvrdi: 'Od tantijema je imala milijune, ali nikada ih nije preuzela...'

Dječja zvijezda Daveigh Chase preminula je u 35. godini, a sada se oglasio i njen menadžer koji tvrdi da je glumica u toj mjeri zaglibila u ovisnost da nije bila sposobna upravljati vlastitim novcem. Chase je imala svega osam godina kada je posudila glas u Disneyjevom klasiku 'Lilo i Stitch' te je tada i potpisala ugovor koji joj je osigurao udio u zaradi od prodaje robe, tantijema, atrakcija u zabavnim parkovima te svih drugih proizvoda koji koriste njen glas umjesto jednokratne isplate tvrdi njen menadžer John Ryan.

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Ryan, koji je više od deset godina bio njen menadžer tvrdi za The Post da je u svoj ured primao obavijesti od sindikata koji zastupa glumce, glasovne glumce, voditelje, novinare, pjevače i druge, da Chase ne preuzima svoje čekove od tantijema te da se radilo o milijunima nepreuzetog novca. Glumica je bila toliko uvučena u ovisnost o heroinu i fentanilu da nije mogla preuzeti novac unatoč tome što je Ryan pokušao stupiti s njom u kontakt tijekom godina. Ryan također tvrdi da nakon nečije smrti tantijeme mogu preuzeti najbliži srodnici, a u ovom slučaju to je njezin otac.

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Krajem 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se snimka glumice na kojoj je izuzetno mršava i jedva pri svijesti u kamp prikolici koja je parkirana na Skid Rowu koji je u Los Angelesu poznat po velikom broju beskućnika i ovisnika. Ryan tvrdi da je otišao u Skid Row nakon što je vidio u kakvom je stanju glumica u nadi da ju odvede na liječenje, no ona je već bila otišla.

Podsjetimo, smrt glumice potvrdio je njen partner Roy Hernandez u ponedjeljak, navodeći da je uzrok smrti komplikacija uzrokovana meningitisom.