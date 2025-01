Majmun Robbie na kokainu: To je čarobna priča o padu i usponu

Ja sam Robbie Williams. Ovo je moja priča. Ali neću je ispričati na običan način jer ne vidim sebe kao što me vidi svijet. Sljedeća dva sata pripadate meni. Iskreno, uvijek sam bio niže na evolucijskoj ljestvici. Stoga, krenimo ispočetka. Moj je otac obožavao aktualne zvijezde, posebno Franka Sinatru. To se ne može naučiti, s tim se rodiš. Ili si nula. A ja ne želim biti nula, zavapio je glazbenik s platna kina na početku glazbeno-filmskog spektakla.

“Better Man”, odnosno “Bolji čovjek”, poluautobiografska je drama o Robbieju Williamsu, zločestom dečku britanskog popa, a to je priča koju ste vjerojatno čuli već tisuću puta. Ali ne i u ovakvoj verziji! Klinac velikih zelenih očiju sanja o tome da postane zvijezda kako bi nadomjestio rupu u srcu nastalu od odbacivanja okoline. Putem postiže više uspjeha nego li je uopće mogao sanjati. Novac od glazbene karijere gurne ga u ponor, a onda se trgne prije nego što bude prekasno...

- Glazba liječi i nadam se da će ovaj film na neki način biti proces ozdravljenja ljudi - izjavio je Robbie.

Priča je ovdje ispričana iz Williamsove perspektive, a to je zapravo pravi karneval samoprijezira i nesigurnosti. Pop zvijezda prikazana je kao simpatična CGI čimpanza, a posuđuje joj i svoj prepoznatljivi glas. Inače, u “koži” čimpanze je britanski glumac Jonno Davies. Nije ispao poput karikature, kako su neki pretpostavili da će biti, nego je ovaj majmun pravo pozitivno iznenađenje. “Slava nas sve čini majmunima”, misao je koja se i inače provlači kroz film. A zašto baš ta životinja, objasnio je sam glazbenik.

- Htio bih biti odvučen na binu i nastupati obučen u majmuna. Sebe oduvijek vidim kao majmuna - rekao je ranije.

U filmu Robbie kao tinejdžer obožava nogomet, a mrzi školu i pada na ispitima. Pridružuje se boy bandu Take That, kasnije zlorabi opojne droge te u konačnici napušta grupu i počinje uspješnu solo karijeru. Prate ga depresija i ovisnost o alkoholu i kokainu. Žene se bacaju po njemu. Bori se s vlastitim demonima. Nesretan je i u ljubavi s Nicole Appleton iz nekad popularnog ženskog benda All Saints.

Ljubavna scena njih dvoje na luksuznoj jahti spektakularna je uz vatromet i odlične plesne točke. Izgleda poput prelijepe Disneyjeve bajke. Kao i ona na ulicama Londona uz poznati hit “Rock DJ”.

“I don’t want to rock, DJ... but you’re making me feel so nice. When’s it gonna stop, DJ? ‘Cause you’re keepin’ me up all night”, stihovi su koje su toliko scenski nabrijali da vam dođe da ustanete iz naslonjača i zaplešete s glumcima na ekranu.

Preslatki majmunčić Robbie miljenik je svoje bake i majke, dok otac Peter Williams, umjetničkog imena Pete Conway, odlazi od obitelji i gradi svoju vrlo neuspješnu karijeru stand-up komičara i glazbenika.

“Savršen si takav kakav jesi”, bodrila ga je baka kroz gotovo cijeli film. Za javnost on je Robbie, a za najbliže Robert - kako se i zapravo zove. Ocu je zamjerao što ga više voli kao scenskog Robbieja i hvali se i diči s njim samo zato što je - slavan.

Ne trebate biti obožavatelj ovoga glazbenika kako biste uživali u filmu koji osim glazbe pruža i inspirativnu priču. Jer Williams je od šikaniranog luzera, kako navodi u filmu, postao pop zvijezda. Možda će nekome od gledatelja biti minus što se Robbie “od krvi i mesa” ne pojavljuje niti u jednoj sekundi filma.

Ovaj film, koji je režirao Michael Gracey, najpoznatiji po hitu “The Greatest Showman”, nominiran je za 82. Zlatni globus za najbolju originalnu pjesmu “Forbidden Road” te je osvojio rekordnih 16 nominacija za prestižne nagrade AACTA, što ga čini najnominiranijim filmom u 66-godišnjoj povijesti tih nagrada.

Uz nominacije za najbolji film, najbolju režiju i najbolji scenarij, “Better Man” je osvojio i nominacije za glumačke, tehničke i kreativne kategorije. Osim toga, prvi put nagrade AACTA prepoznale su i motion capture izvedbe, a Jonno Davies je nominiran za svoj izniman rad u ulozi Robbieja, koji je pomaknuo granice glume i tehnologije.

Film je već od početka stekao veliko zanimanje publike i kritike te je postao najuzbudljiviji naslov za kraj 2024. godine. U domaćim kinima svečanu je premijeru imao 17. prosinca.

Inače, “Better Man” je prvi put najavljen početkom 2021. godine, ali bilo je financijskih problema. Troškovi su se udvostručili, no sve je na kraju ispalo i bolje nego su autori očekivali. Robbie ide na veliku turneju “Robbie Williams Live 2025”. Stiže u arene i na stadione, a bivši član boy benda Take That kreće 31. svibnja iz Edinburgha. Najbliže našim prostorima, doći će u Trst na stadion Nereo Rocco 17. srpnja, na Ernst-Happel stadion u Beču 12. srpnja te 12. rujna u Budimpeštu u MVM Dome arenu.

- Ova će turneja biti moja najhrabrija dosad! Jedva čekam da vas vidim. Bit će tu i pjesama iz filma ‘Better Man’, a i neke nove glazbe... Ali o tome uskoro... - izjavio je Williams. Fanovi sigurno ne sumnjaju u to...