Majoli i suprug Robert zadnje dane ljeta provode na Malom Lošinju: Guštaju u luksuzu...

Bivša tenisačica, a danas izbornica ženske reprezentacije, Iva Majoli (46) uživa u sunčanim danima na Malom Lošinju. Naravno, ne sama. Društvo joj radi voljeni suprug Robert Calegari, s kojim je prošle godine uplovila u bračnu luku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Par šeće lošinjskim ulicama, divi se morskom krajoliku, ma gušta. Nakon šetnje i divljenja, nabace i nekoliko poza. Tako je barem bilo ovog vikenda, kada su supružnici pozirali ispred jednog lošinjskog hotela s pet zvjezdica.

Foto: Instagram

Jesen već lagano kuca na vrata. Mnogi biraju 'zemljane' tonove odjeće, ali ne i Majoli i njezin dragi.

Par je u subotu zablistao u bijelim kombinacijama. Majoli u dugoj čipkastoj haljini, dok njezin dragi u odijelu.

Foto: Privatni album

Majoli i talijanski poduzetnik vjenčali su se u Milanu prošle jeseni. Nije bilo velikog slavlja, tek ručak u jednom talijanskom restoranu. Među uzvanicima bila je Ivina prijateljica, talijanska tenisačica Mara Santangelo.

Iako Iva rijetko priča o svome privatnom životu, svojevremeno je otkrila čime ju je Calegari osvojio.

- Drži me kao kap vode na dlanu. Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je za Story.