Mama, idem ja do Nine na binu, a ti kak' hoćeš: 'Maša je velika obožavateljica, nije se sramila'

Maša Hranić (6) nasmijala je u utorak navečer Ninu Badrić i cijelu dvoranu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Preslatka Maša velika je obožavateljica Nine Badrić.

- Kad sam kod kuće, dok čistim, kuham, stalno svira Nina pa su Maši vrlo brzo pjesme 'ušle u uho'. Tako je i ona počela slušati. Ponekad na društvenim mrežama gledamo Nininog psa Tota - otkrila nam je mama Maja Šimunić Hranić.

Mama Maja često je morala snimati video klipiće i slati ih Nini koja je uživala u Mašinim interpretacijama njezinih pjesama. Nina je u svibnju prošle godine nastupila u Zaboku i tada su se Maša i Nina prvi put susrele.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Inače često idem na koncerte i Maša je stalno govorila da bi išla i ona, kako kaže, na pravi koncert u dvorani. Budući da je Maši rođendan 2. ožujka, rekla sam joj da je kao poklon vodim na koncert u Zagreb. S nama je išla i Mašina kuma - rekla je mama.

Tako je sada Maša došla i na Ninin koncert u Zagreb. S buketom cvijeća koji je, kako je bilo dogovoreno s mamom, trebala predati u backstageu. No Maša nije mogla čekati završetak koncerta. Tko zna, moglo bi do tada cvijeće uvenuti.

Tek što je Nina otpjevala prvu pjesmu, Maša je odlučila zaobići redare i popeti se na pozornicu. Maša inače skuplja sitne kovanice pa ih je izvadila iz kasice i s njima je htjela kupiti cvijeće.

- Bila je to njena ideja. Ali željela je neko malo cvijeće tako da ga ona može držati. Osim toga, za Ninu je nacrtala jedan lijepi crtež - otkrila nam je mama.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Mama, ja idem na pozornicu, a ti kak' hoćeš! – rekla je mala Zagorka. Radosno se popela do Nine, zagrlile su se, a kad ju je Nina pitala što joj se to toliko sviđa na njoj, Maša je kao iz topa ispalila: 'Paaaa, imaš oko 35 godina i najljepšu ogrlicu na svijetu!'. Dodala je i da joj je ljepše biti na pozornici nego u publici, da je nitko nije nagovorio da se popne, samo joj je mama rekla da može.

Bio je to prvi veliki, pravi koncert za Mašu, a pripreme su trajale danima prije.

- Imali smo dogovor da se s Ninom vidimo i nakon koncerta, ali Maša je pred kraj zaspala pa ćemo crtež poslati Nini. Tako joj s vremena na vrijeme pošaljemo i čestitku za rođendan - dodala je.

Zagreb: Koncert Nine Badrić i Ante Gelo Orchestra u KD Lisinski | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Kada se spustila s pozornice, mama je Mašu upitala je li ju bilo sram.

- Koga? Tete Nine? Ma nee. Nisam ja druge ljude niti primijetila - odgovorila je Maša mami.

- Jesi čula kak' su se svi smijali Nini i meni dok smo pričale? Baš smo dobre frendice - dodala je Maša.

- Ona generalno nije sramežljiva, a cijeli je koncert provela na nogama, plesala je, pred kraj ju je ulovila glad i san. Nakon koncerta išle smo jesti - rekla nam je mama.

- Sad je sve na svom mjestu - zaključila je Maša svoju koncertnu avanturu nakon što je prije povratka u rodni Zabok nahranila bušicu hamburgerom

- Jako je zadovoljna, rekla mi je da ćemo ponoviti odlazak na koncert. Ako ne prije, onda ponovno dolazimo 17. svibnja u Lisinski - zaključila je mama Maja.

Zagreb: Koncert Nine Badrić i Ante Gelo Orchestra u KD Lisinski | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Prije manje od tjedan dana Nina Badrić svečano je predstavila svoj novi album "Moji ljudi" i to nakon 15 godina.

- Napraviti album u današnje vrijeme je Sizifov posao. Osobito ako se bavite pop glazbom. Kako i zašto uopće izdavati albume? Ne isplati se. Ne prodaje se. Nitko to više ne sluša. S time se ne mogu složiti. Jer ako se s time složim, poništila bih svoju publiku s kojom sam odrastala kroz ovih 30 godina karijere. I svaku pjesmu koja nama znači. Svaku onu koja je nama ostavila trag u vremenu. Uvijek sam pratila sebe. Pisala i pjevala ono što osjećam i živim. Sazrijevala sa svojim pjesmama i živjela svaku emociju- rekla je Nina.

- Takav je ovaj album "Moji ljudi". On nosi zrelost. Zrelost koju sada živim. Je li je ovo najbolje? Ne znam. Ali je najbolje što u ovome trenu znam. Svaka pjesma je odraz mene, moga života, osjećaja i svega što sam u ovome trenutku u stanju reći. Ovaj album je najmanje autorski moj jer sam se predala drugim autorima, u čijim pjesmama sam pronašla i svoje priče. Ali opet dovoljno sam autorski prisutna da vam kažem da sam tu, da sam živa, da volim, da čuvam njen dom, da su meni moji ljudi najveće bogatstvo i da ima još lijepih dana pred nama. Želim da slušate, uživate, slavite, osjećate…i da sve to što osjećate i živite. Baš kao i ja. Volim vas. Vaša Nina - ovim riječima Nina Badrić je objasnila zašto joj je trebalo čak 15 godina da objavi novi album.

Na raskošnom CD izdanju nalazi se 15 pjesama, od toga čak 8 sasvim novih pjesama.

Zagreb: Koncert Nine Badrić i Ante Gelo Orchestra u KD Lisinski | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL