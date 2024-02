Maleni Alen (12) u ulozi Džeja Ramadanovskog: 'Ruže više ne prodajem, sad glumim i pjevam'

Nedelja, i svi ste tu. Sve podseća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću, pjevao je Džej Ramadanovski. Biografski film o životu srpskog narodnog pjevača prošli je vikend bio najgledaniji u hrvatskim kinima. U Srbiji je 'Nedelju' u prva četiri tjedna pogledalo 400.000 gledatelja.

Džej, romsko dijete odraslo na beogradskom Dorćolu, uvijek je plakao kad je pjevao 'Nedelju' jer ga je asocirala na djetinjstvo, roditelje, sestre, koji nisu bili s njim... Nedjeljom bi djeca iz popravnog doma odlazila kući roditeljima, no Džej nije imao koga posjetiti.

Foto: Instagram

Džeja glumi Alen Selimi (12)

Nakon rastave roditelja otac se preselio u Austriju, a majka je uzela sestre. Džej je živio s bakom i djedom, a kako je često bježao, socijalna služba smjestila ga je u popravni dom. Taj dio njegova života odglumio je Alen Selimi (12), Rom kojeg je producentski tim našao dok je prodavao ruže u beogradskoj ulici Skadarlija.

- Bio sam na Skadarliji i prodavao ruže sa sestrom. Šetamo i igramo se. Vidim neku Anu kroz prozor. Mašem joj i pošaljem poljubac. Ona mi je rekla da je pričekam. Pitala me znam li pjevati. Znam li 'Nedelju' od Džeja? Otpjevao sam je i ona je rekla: 'Našli smo malog Džeja'. Ja ništa nisam znao - opisao je Alen svoj ulazak u svijet glume.

Foto: screnshot/republika/youtube

Uloga Džeja prva mu je filmska uloga u životu.

- Tremu nisam imao jer nikad nisam glumio na filmu - kaže Alen, koji, dok prodaje ruže, redovito pjeva Džejeve pjesme 'Sunce ljubavi' i 'Nedelja'. Oduvijek je htio biti pjevač, ali ne narodne glazbe.

- Ne volim baš narodnu glazbu, više rap, Nuccija i to - dodaje.

Foto: screnshot/blic/youtube

Producent filma, Vladan Anđelković, o malom Alenu ima samo riječi hvale, a kako je objasnio prije premijere u Beogradu, Alen, iako je peti razred, nije znao čitati.

- Mali Alen ima sličnu sudbinu kao Džej. Alen je divan! Najveća tehnička stvar koja je bila problematična, a to samo govori o njegovu daru, je to što on ne zna čitati. Imali smo čovjeka koji ga je učio replikama, ali dobro je to što je on nevjerojatno pametan, inteligentan. Vrlo brzo uči tekst. Mjesecima smo ga pripremali za scene koje je snimio - rekao je redatelj.

Foto: PROMO

Alen je imao samo jednu želju...

Kad su Alena srpski novinari upitali koliko mu je bilo teško s čitanjem, mališan im je uporno ponavljao kako on zna pisati i čitati, ali da je dobio tekst od 60 stranica te da je to sve trebalo dobro proučiti. Također, zbog romskog podrijetla stalno mu govore da su on i pjevač isti, no Alen se s tim ne slaže. On tu ističe da je Džej odrastao u domu i mnogo vremena proveo na ulici.

- Ja nisam na ulici. Džej je imao više problema od mene. Žao mi je što je bio u domu. To mi je najviše žao, i to što su ga tamo tukli - objasnio je Alen.

Foto: PROMO

Iz videointervjua koji je dao za srpske medije očito je da je mali pomalo preplašen s tolikom pozornošću, ali opet tako hrabar i spreman na televiziji, bez trunke nervoze, zapjevati kad god da to od njega zatraže. U studiju se prolomio smijeh na njegov iskren odgovor na pitanje zašto prodaje ruže na ulici i koliko mu je to teško.

- Pa nije teško. Bolje to da radim nego da kradem - odgovorio im je.

Kad su mu dali ulogu srpskog pjevača, 'mali Džej' imao je samo jednu želju.

- Kad sam dobio ulogu, htio sam da skupljam pare i da kupimo kuću. To će se dogoditi jednom - priznao je.

Mali Džej više ne prodaje ruže na beogradskoj ulici punoj kafana.

- Ja sam sad glumac i pjevač - rekao je.

Foto: PROMO

A to je ono što je Alen oduvijek i htio biti.

Film je nazvan prema pjevačevoj najtužnijoj baladi

Dragan Bjelogrlić s 'Tomom' je rasplakao cijelu regiju, a preostaje nam tek vidjeti što će 'Nedelja' učiniti. Film prikazuje odrastanje mladog Džeja, kvart Dorćol u Beogradu, gdje je on odrastao, snalaženje u popravnim domovima nakon rastavljenih roditelja, njegove bliske prijatelje, nedostižnu ljubav i sudbonosne trenutke koje su ga dovele do glazbene scene i vječne slave.

Film su nazvali prema njegovu hitu, vjerojatno i najtužnijoj njegovoj baladi, 'Nedelja', u kojoj se oprašta od svoje obitelji. Pjesma je objavljena 1991. godine na albumu 'Ko se s nama druži'. Napisala ju je pokojna hitmejkerica Marina Tucaković, koja je bila na njegovu nastupu u beogradskom klubu krajem '80-ih.

Foto: PROMO

- Falio nam je refren. Za refren pjesme sam kriv ja. Ispričao sam Marini Tucaković svoju priču iz popravnog doma. Kao klinac, kad sam bio dobar, davali su mi dozvolu da idem kući, a ako nisam, ostajao sam u domu. Ta 'Nedelja' govori o meni, kad nisam dobio dozvolu za izlazak, a Marina je za deset minuta napisala refren - ispričao je jednom prilikom Džej.

U četiri tjedna prikazivanja u Srbiji više od 400.000 ljudi pogledalo je film.

- Znali smo da će biti gledan zbog tematike, pa Džej je uz Lepu Brenu bio najveća zvijezda. Gledanost je sjajna, a takve su i reakcije. Neki samo zamjeraju što smo s prikazom njegova života stali u 1991. godini. Napravili smo to namjerno, ostalo je možda za drugi dio - rekao nam je producent Vladan Anđelković pa otkrio kako su angažirali Alena Selimija:

- Četiri mjeseca smo tražili glumca, više od 300 dječaka prošlo je kroz naš ured. I onda je asistentica na ulici vidjela Alena, snimila ga kako pjeva i odmah smo ga angažirali. Stvarno je nevjerojatan, jako autentičan, ali i jako talentiran za glumu. Iako nije baš dobro čitao i pisao, ima fotografsko pamćenje, brzo bi zapamtio tekst...

Foto: screnshot/republika/youtube

Dugo su radili na filmu, razgovarali s Džejevim prijateljima, pokrili su puno nepoznatih detalja. Pjevač je s 11 godina bio smješten u jedan beogradski popravni dom.

- Majka je brinula o mojim sestrama, a otac o meni. Često zaplačem zbog toga. U mojoj grupi u domu je bilo 12 problematičnih dječaka. Više puta smo išli na razgovor sa psihologom, to je bilo obavezno. Od cijele te grupe samo smo nas četvorica uspjeli u životu, osnovali smo obitelj i počeli smo raditi. Ostali su nastavljali mijenjati domove i tko zna kako su završili - govorio je pjevač.

Džej je osvojio drugo mjesto na festivalu MESAM

Otac Mazlam bio je obućar, a majka Barija radila je u Gradskom zelenilu. Romska obitelj iz Makedonije živjela je u baraci u Skenderbegovoj ulici na Dorćolu. Nakon što je Džej odslužio vojni rok na Visu i u Splitu, dobio je posao u tvrtki Zmaj, ali nije se tamo dugo zadržao i vratio se životu na ulici i sitnom kriminalu.

Foto: Facebook/Nives Celzijus/kolaz

Kad je upoznao Marinu Tucaković, odlučio je ozbiljnije se baviti glazbom i 1987. godine s pjesmom 'Zar ja da ti brišem suze' osvaja drugo mjesto na festivalu MESAM. Najljepši trenutak u karijeri bio mu je koncert na Tašmajdanu 1991. godine.

- Jedan od najljepših trenutaka u životu mi je prvi veliki koncert na Tašmajdanu 1991. Tad sam dobio najljepši aplauz u životu, a posebno sam se raznježio kad se moja majka popela na binu i poklonila mi buket - otkrio je.

Džej je preminuo 6. prosinca 2020. godine. Njegova želja bila je da bude ispraćen uz muziku, pa je dvadeset violina za posljednje zbogom na groblju zasviralo upravo pjesmu 'Nedelja', dan kad je i umro.