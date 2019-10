Maleni Gabrijel 'skinuo' Mišu: Kad stanem na binu svi plaču...

Još nisam počeo ni govoriti, a već sam pjevao 'Garavušo garava, ti si mene varala', priča nam Zadranin Gabrijel Čačić (8) o svojim glazbenim počecima dok veselo svira na klaviru u sobi obiteljske kuće.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Mališana je hrvatska javnost upoznala 2017. godine kad je njegov otac Josip objavio video na društvenoj mreži gdje Gabrijel uz pratnju oca na harmonici iz svega glasa zapjevao 'Proplakat će zora' šibenskog pjevača Mate Miše Kovača.

Video je ubrzo postao viralan, a u samo nekoliko dana pregledan je više od 200 tisuća puta. Prije dvije godine natjecao se i u Supertalentu, a publici se tad predstavio rečenicom: 'Ja sam novi Supertalent'. Dogurao je do samog finala. Uz oca glazbenika i njegov 'Mambo' band, Gabrijel je od malih nogu upijao note i stihove.

- Od mene je naslijedio ljubav prema glazbi. Uvijek je slušao mene kako sviram i pripremam se za nastupe, a gledao me i na televiziji u emisiji 'Lijepa naša' i tako je sve počelo. Uz to je i prirodno talentiran. Ne treba šest puta čuti jednu pjesmu da je zapamti, on se odmah ušalta - kaže nam otac Josip.

Svoj prvi nastup Gabrijel je imao još i prije Supertalenta, a tada ga je tata doveo kao gosta iznenađena na Badnju večer u nekadašnji zadarski klub 'Posh Pub'. Otpjevao je s bendom nekoliko pjesama i odmah ukrao simpatije publike.

- Kad se popeo na binu ljudi nisu mogli vjerovati. Svi su bili ludi za njim i pljeskali mu, a potekle su mu i suze - prepričava nam doživljaje Gabrijelov tata. Iako mu je samo osam godina, mališan ističe kako nikad nema tremu pred nastupe.

Foto: Facebook

- Ma ne bojim se ja ničeg, kući se pripremim i ponovim tekstove i onda idem rasturiti - smije se. Josip nam priznaje da Gabrijela voli držati u kondiciji. Svakodnevno s njim svira na klaviru i pjeva, a upisali su ga i u glazbenu školu u kojoj pohađa prvi razred. Uz sve to, tata ga često povede i na svadbe na kojima nastupa sa svojim bendom. Priča nam tako da su ga na njegovom prvo nastupu na svadbi gosti uzeli u naručje i nosili kroz cijelu salu dok je on pjevao na mikrofonu.

Najdraži pjevač mu je Mate Mišo Kovač, a pjesmu 'Najljepše su oči moje majke' najviše voli. Prvi put ju je pjevao na vjenčanju u srpnju. Inače, kad nastupa s tatom, otpjeva po nekoliko pjesama, a tu obavezno spadaju pjesme od Miše te od Zdravka Čolića (68), kojeg također obožava.

- Jako volim i Mišu i Čolića, ali nažalost nikad nisam bio na njihovim koncertima - kaže Gabrijel, a njegov otac dodaje su pokušali i kontaktirati Mišu.

Foto: Facebook

- Nakon što je video gdje Gabrijel pjeva Mišinu pjesmu postao viralan, pokušali smo doći do Miše. Pokušao sam preko nekih svojih glazbenih kanala, ali nismo uspjeli. Rekli su mi da je do njega jednostavno nemoguće doći - razočarano će tata Josip. Da je pred raspjevanim mališanom svijetla karijera, najbolje svjedoči i činjenica da su ga pozvali da svojim nastupom otvori Vukovarski Advent u prosincu na Svetog Nikolu.

Uz gust raspored i naporne probe i nastupe, Gabrijel je također odličan učenik trećeg razreda u zadarskoj školi na Smiljevcu. Do sada je prolazio s peticom, a najdraži predmet mu je Priroda i društvo.

- Iako sam super u školi, ja svejedno želim biti pjevač kad narastem - kaže Gabrijel, a otac ga podržava. Najdraži instrument mu je klavir, a na njemu svakodnevno svira.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Kući odradi zadatke iz glazbene škole, a onda svira iz gušta. Dnevno po deset puta sjedne za klavir i odsvira malo - otkriva Gabrijelov otac i ističe da ga na nastupima vole jer je pristojan i srčan. Nastupao je i pred nekoliko stotina ljudi, a tekstove pjesama nikad nije zaboravio. Uz glazbu, bavio se i nogometom.

Međutim, trenirao ga je samo pola godine. Tvrdi da je ljubav prema glazbi bila jača i zbog toga je nogomet pao u drugi plan. Ima starijeg brata Mateja (10), koji je također glazbeno nadaren, ali ga više zanima gluma. Najveći Gabrijelovi obožavatelji su bake i djedovi s obje strane, a nerijetko s ocem zapjeva i na obiteljskim druženjima.

