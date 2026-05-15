Obavijesti

Show

Komentari 0
U GRIF BARU

Mališane očekuje nova velika avantura na Zvučku 23. svibnja

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mališane očekuje nova velika avantura na Zvučku 23. svibnja
Foto: PROMO

U središtu dječjeg programa nalazi se velika potraga za blagom, tijekom koje će mali istraživači, uz pomoć animatora, tražiti skrivene tragove, rješavati zabavne zadatke i otkrivati tajne skrivene po prostoru.

Admiral

Omiljeni dječji glazbeni program Zvučko ponovno stiže u dobro poznati prostor Grif Bara, a novo izdanje na rasporedu je u subotu, 23. svibnja od 10 do 13 sati. Ako vrijeme posluži, Zvučko će ovoga puta preseliti na otvoreno i pretvoriti jutro u pravu malu proljetnu avanturu za djecu i roditelje.

U središtu programa nalazi se velika potraga za blagom, tijekom koje će mali istraživači, uz pomoć animatora, tražiti skrivene tragove, rješavati zabavne zadatke i otkrivati tajne skrivene po prostoru. Cilj nije natjecanje, nego zajednička igra, suradnja i dobra zabava – baš onako kako Zvučko voli.

Uz potragu za blagom, mališane očekuje i pregršt dodatne zabave, od kreativne radionice uz animatora, gdje će kroz boje, crtanje i izradu veselih motiva moći pustiti mašti na volju, do kutka za slobodno stvaranje i igre ispunjenog raznim rekvizitima koji potiču istraživanje, druženje i zajedničku igru. Cijeli prostor bit će ispunjen glazbom, plesom i veselom proljetnom atmosferom koja poziva djecu na kretanje, smijeh i bezbrižno uživanje u subotnjem jutru. 

Kao i uvijek, Zvučko je zamišljen kao mjesto gdje djeca mogu slobodno plesati, igrati se i istraživati, dok roditelji uživaju u opuštenom subotnjem jutru uz kavu i dobru atmosferu. Program spaja glazbu, kreativnost i zajedničko druženje te stvara prostor u kojem su i mali i veliki jednako važan dio priče.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu
FINALE U SUBOTU

Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu

Završila je druga polufinalna večer Eurosonga 2026. Natjecalo se 15 zemalja, a samo njih 10 prošlo je u finale. To su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka
FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču
SPREMNI ZA SUBOTU

FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču

Nakon dvije polufinalne večeri poznati su svi finalisti ovogodišnjeg Eurosonga. U prvoj polufinalnoj večeri u utorak finale su izborili Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. Sinoć su, u drugoj polufinalnoj večeri, dalje prošli Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz njih, direktno u finalu nalazi se 'Velika petorka': Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, Njemačka i Austrija. Pogledajte kako su izgledali nastupi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026