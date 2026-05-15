Mališane očekuje nova velika avantura na Zvučku 23. svibnja

Omiljeni dječji glazbeni program Zvučko ponovno stiže u dobro poznati prostor Grif Bara, a novo izdanje na rasporedu je u subotu, 23. svibnja od 10 do 13 sati. Ako vrijeme posluži, Zvučko će ovoga puta preseliti na otvoreno i pretvoriti jutro u pravu malu proljetnu avanturu za djecu i roditelje.



U središtu programa nalazi se velika potraga za blagom, tijekom koje će mali istraživači, uz pomoć animatora, tražiti skrivene tragove, rješavati zabavne zadatke i otkrivati tajne skrivene po prostoru. Cilj nije natjecanje, nego zajednička igra, suradnja i dobra zabava – baš onako kako Zvučko voli.



Uz potragu za blagom, mališane očekuje i pregršt dodatne zabave, od kreativne radionice uz animatora, gdje će kroz boje, crtanje i izradu veselih motiva moći pustiti mašti na volju, do kutka za slobodno stvaranje i igre ispunjenog raznim rekvizitima koji potiču istraživanje, druženje i zajedničku igru. Cijeli prostor bit će ispunjen glazbom, plesom i veselom proljetnom atmosferom koja poziva djecu na kretanje, smijeh i bezbrižno uživanje u subotnjem jutru.



Kao i uvijek, Zvučko je zamišljen kao mjesto gdje djeca mogu slobodno plesati, igrati se i istraživati, dok roditelji uživaju u opuštenom subotnjem jutru uz kavu i dobru atmosferu. Program spaja glazbu, kreativnost i zajedničko druženje te stvara prostor u kojem su i mali i veliki jednako važan dio priče.



Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.