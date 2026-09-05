Malkovich rasprodao Zagreb, a ovo je tek početak: HNK dovodi velika europska kazališta

Ulaznica nije bilo gotovo dva mjeseca, a sinoć je i posljednje mjesto u gledalištu bilo zauzeto. Predstavom 'Oružje i čovjek' Georgea Bernarda Shawa, koju je režirao slavni John Malkovich, u Zagrebu je otvoren HNK2EU, novi ciklus koji će hrvatskoj publici dovoditi istaknuta europska kazališta i predstave.

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Interes publike bio je toliki da je gostovanje rasprodano znatno prije izvedbe, a ansambl je nakon završetka predstave ispraćen dugotrajnim aplauzom. Na pozornici su bili glumci Nacionalnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije: Nenčo Kostov, Plamen Dimov, Eva Tepavičarova, Kremena Slavčeva, Irina Miteva, Hristo Petkov, Stojan Pepelanov i Konstantin Elenkov.

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Malkovich se Shawovoj poznatoj antiratnoj komediji vratio gotovo 40 godina nakon što ju je prvi put režirao u New Yorku. U priči koja se poigrava predodžbama o velikim junacima, ljubavi i ratu humorom razotkriva koliko se idealizirana slika svijeta razlikuje od stvarnosti. 'Oružje i čovjek' pokazalo se dobrim izborom za početak HNK2EU-a, programa koji želi zagrebačkoj publici približiti različite glasove, estetike i velike predstave suvremenog europskog kazališta.

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No Malkovich je tek početak. Već početkom listopada u HNK2 stiže Berliner Ensemble, jedno od najpoznatijih europskih kazališta. Slavni berlinski ansambl 2. i 3. listopada izvest će 'Raseljene', predstavu nastalu prema nagrađivanom tekstu Tene Štivičić, u režiji Laure Linnenbaum. Bit će to prvo gostovanje Berliner Ensemblea na hrvatskoj pozornici u organizaciji HNK-a u Zagrebu.

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HNK2EU tako bi trebao pretvoriti novu scenu HNK2 u jedno od mjesta na kojima će se redovito susretati Zagreb i europsko kazalište. Ako je suditi prema prvom, dva mjeseca unaprijed rasprodanom gostovanju, publike za to itekako ima.