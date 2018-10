'Maltretirali su me u školi, ali bijes sam premoslila glazbom'

Druga epizoda glazbeno-natjecateljskog showa 'Zvijezde' započela je izvedbom 20-godišnje Stephany Domitrović iz Novske. Djevojka je prije nastupa priznala da su je u školi psihički i fizički maltretirali zbog toga što je imala viška kilograma, ali sav je bijes premostila glazbom.

Stephany se žiriju predstavila pjesmom Janis Joplin 'Me and Bobby MCGee', a na kraju su zelene gumbe stisnule Nina Badrić i Andrea Andrassy.

Nije me prvo povuklo da dignem stolicu, no na kraju sam shvatila da ti itekako možeš!' - objasnila je Nina, no odlučila je mentorstvo prepustiti Graši, a Stephany ih je zamolila da budu blagi prema sljedećem natjecatelju s obzirom na to da je to njezin dečko.

Tako je na scenu došao Noa Rupčić iz Zagreba, sin poznatih glazbenika Hrvoja Rupčića i Tine Kresnik, koji je priznao da je u show jednim dijelom došao zbog djevojke.

- Jedan od razloga što sam tu je zbog nje - priznao je Noa te dodao da je zahvalan roditeljima koji su mu podrška i daju mu savjete.

Noa je otpjevao Led Zeppelin 'Whole lotta love', a Andrea ga je odmah nakon završetka nastupa u šali upitala pjeva li možda na krstitkama, što je sve nasmijalo. Grašo mu je rekao da je pravi roker i da ima izvanrednu boju glasa te mu je odlučio biti mentor.

Sljedeći je nastupio 28-godišnji Mario Tomas iz Šimljane pokraj Bjelovara koji radi u obiteljskoj pilani jer je po struci stolar, a izrađuje i skulpture od drveta. Na pozornicu je Mario stigao s košarom punom domaćih proizvoda sa svoga imanja, a samo za tu prigodu izradio je i drvene kruške.

Mario je otpjevao pjesmu Toše Proeskog 'Ledena'. Iako su na početku svoje fotelje podignuli Grašo, Jacques i Tonči, na kraju su ipak stisnuli crveni gumb.

- Ja sam čuo da ti radiš u obiteljskoj pilani. E, pa upilao si nas fino! - komentirao je Tonči, a Andrea je njegovu košaru s domaćim proizvodima uzela sa sobom i podijelila sa ostatkom žirija.

Magdalena Brlek dolazi iz Dugog Sela i ima 23 godine. Posljednje dvije godine radila je na turističkom brodu, a iako je radila kao asistent odjela prodaje, nerijetko je pjevala s bendovima koji su ondje nastupali jer se uglavnom s njima i družila. Magdalena je otpjevala pjesmu grupe Flare 'Srebrni', a svih petero članova žirija podignuli su fotelje.

- Ja sam se ustao jer imaš jedan fini manir, a i u tebi ima nekog ludila puno više nego što si prikazala. Svaka greška u ovom poslu je prednost pa me zanimalo kako izgleda ta greška - pokušao je svojim riječima objasniti Tonči Huljić. Jacques joj je rekao da se konačno na pozornici dogodila neka energija, a s obzirom na to da se Jacques ustao prvi, Magdaleni je postao mentor.

Lorena Bućan ima 16 godina i dolazi iz Mravinaca pokraj Splita, a žiri je ostao oduševljen na njezinu izvedbu pjesme Ette Jones 'I'd rather go blind'.

- Svidjelo mi se posebno to što si se nakon izvedbe pretvorila u neku skromnu djevojku. Ja sam ti mentor!' rekao joj je Grašo. 'Ti si blistava budućnost glazbene scene što god odlučila pjevati - rekao joj je Jacques kada je doznao da ima 16 godina.

Ingrid Zagajski sljedeća je koja je stala na pozornicu. Ingrid ima 20 godina i dolazi iz Zagreba, a ima na tijelu 30-ak tetovaža te je otkrila da najviše voli izlaziti sama. Otpjevala je pjesmu Caro Emerald'I know you don't love me', a prvi su svoje fotelje podignuli Tonči i Nina. Tonči je iskoristio pravo što je ipak prvi stisnuo zeleni gumb i odlučio Ingrid zadržati u svom timu. I baš kad je Ingrid željela napustiti binu, Tonči ju je zamolio da nešto odrepa, a kada je počela, svi u žiriju počeli su beatboxati.

Sljedeći je svoje pjevačke sposobnosti pokazao 27-godišnji Mario Grubišić, koji je rođen u Belgiji, a živi u Šibeniku. Crnokosi mladić ima grupu Amigos u kojoj svira gitaru i mandolinu, a djevojka ga je prijavila u show bez njegova znanja. Pred žirijem je otpjevao pjesmu Petra Graše 'Ako te pitaju', a Grašo je komentirao da mu se svidjelo kako je otpjevao njegovu pjesmu.

'Imaš ugodnu mediteransku boju glasa', rekao je Grašo, no s obzirom na to da se Jaqcues prvi podignuo na fotelji, imao je pravo uzeti Marija u svoj tim ili ga dodijeliti drugom mentoru. Na kraju je zamolio Marija da mu pomogne oko odluke, a on se odlučio za Tončija. No Jacques je ipak odlučio da će mu Nina Badrić biti mentorica.

Voditeljica Petra zbunila je žiri kada je na pozornicu dovela mamu sljedeće kandidatkinje Devane Đorđievske. Budući da dolazi iz Makedonije, mama je odlučila predstaviti svoju kćer i najaviti je. Devana ima 24 godine i završila je operno pjevanje i radi u makedonskoj operi. Predstavila se pjesmom Beti Đorđević 'Počnimo ljubav iz početka', a Jacques je u jednom trenutku začepio uši uz komentar da ne može to slušati.

Devani se nitko nije podignuo, a Tonči joj je rekao kako se nada da će ipak doći u Hrvatsku bez obzira na to što joj se nitko od njih nije podignuo. 'Mogla si odabrati nešto od Boccellija, zašto nisi nešto drugo odabrala?' upitao ju je Tonči, a Jacques joj je rekao da je Devana muzikalna, ali da je ovo bilo nevjerojatno loše.

- Ovo je bilo agresivno, a vibrato je nepodnošljiv. Iritiralo me i smetalo mi je i žao mi je jer imaš glas - rekao je Jacques, a slično je zaključio i Grašo. Jedino je Nina bila blaža prema Devani.

Rudica Maraković ima 55 godina i dolazi iz Zagreba, a 12 je godina živio i radio na turističkim brodovima, a svirao je i na jednoj svadbi u Sudanu! Rudica je otpjevao hit Elvisa Presleyja 'It's now or never', no nitko nije pritisnuo zeleni gumb.

- Ovo je definitivno najgora izvedba ove pjesme na svijetu i zato ste moj heroj!' rekao je Tonči, a Grašo mu je rekao da onda on pokuša otpjevati tu pjesmu i da će sigurno biti još gori. 'Hoćete punim glasom ili u falsetu?' - upitao ih je Tonči, pa na kraju otpjevao obje verzije.

Iako Rudica nije dobio mentora, s pozornice je otišao s osmijehom s obzirom na to da je Grašo Tončija nazvao 'sotončijem'.