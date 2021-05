Tjednima je bila na vrhu svih eurovizijskih kladionica i kotirala kao sigurna buduća pobjednica Eurosonga, no malteška predstavnica Destiny s pjesmom 'Je Me Casse' na kraju je u finalu završila tek sedma, a od publike je dobila mizernih 47 bodova.

POGLEDAJTE NJEZIN NASTUP S EUROSONGA:

Veliko je to razočaranje za Maltu, no pravi skandal izbio je tek u tjednu nakon što je ceremonija završila, a tamošnji mediji otkrili kako je u promociju njihove pjevačice utrošeno 650.000 eura (oko 5 milijuna kuna). U tekstu pod znakovitim naslovom 'Je Me Cash', Times of Malta iznosi osnovane sumnje kako je malteška javna televizija zloupotrijebila novac poreznih obveznika i potrošila ga na klađenje na vlastitu predstavnicu, odnosno na 'pumpanje' njezinog statusa.

Ministar Carmelo Abela naredio je reviziju potrošnje nakon što je primio izvještaje da je dio sredstava iskorišten i za klađenje na malteškog izvođača, a Maltu su agresivno reklamirali na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Oglasi s molbom da se glasuje za Destiny primijetili su i brojni Hrvati, a za njezinu promociju bili su angažirani strani influenceri.

Ipak, nakon što su Talijani i Švicarci objavili svoje izvođače, započeo je prvi pad Malte na kladionicama, a nakon prvih proba situacija se dodatno iskristalizirala. Maltešku predstavnicu mnogi su nakon rezultata s pravom proglasili najvećom gubitnicom Eurosonga, a pozadinska priča koju su plasirali u javnost tamošnji mediji dobrim dijelom otkriva i zašto se Destiny u subotu dogodio 'hladan tuš' u Rotterdamu.