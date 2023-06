Mama Branka 'upala' Grubniću i Momčilu na odmor u vilu...

Modni stilist Marko Grubnić već nekoliko dana puni baterije u Istri. Nakon večere s majkom Brankom u ružičnjaku luksuzne vile, pridužio mu se prijatelj Momčilo Gurović. Ili, kako smatraju pratitelji, majka Branka pridružila se njima.

Ekipa se sunča, brčka u bazenu i, naravno, fotografira. Potom Grubnić te fotografije objavljuje na Instagramu, a majka Branka je na njima sve mlađa i mlađa...

'Koja li je tajna dugovječne mladosti majke Grubnić?', pitaju se fanovi, 'Photoshop ili tretmani?'

Branka Grubnić po struci je ekonomistica te već godinama radi u istoj državnoj firmi. Voli upečatljive modne kombinacije, baš kao i Marko. U njima dolazi i na posao pa joj se kolegice dive. Jer, upari ih sa visokim štiklama, a mlađahna više i nije.

- Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu - ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo ‘zločeste’ - otkrila nam je Branka ranije.