'Mama me s 15 godina ostavila samu u Rimu bez imalo novca'

Oskarovka, iza koje je trnovit život od pakla rata do filmske ikone, vratila se glumi nakon deset godina u filmu koji je režirao njezin sin. Diva 20. stoljeća znala je reći da u početku nitko nije bio očaran njenom ljepotom

<p>Ima 86 godina i trostruka je baka. No kad ide na svečane filmske ili kazališne premijere, na crvenom se tepihu pojavi u minici i štiklama i u tome nimalo ne izgleda vulgarno. Naprotiv, mnoge sredovječne žene mogu samo sanjati o takvoj liniji i takvoj formi kakvu ima Sophia Loren, jedna od najljepših glumica u povijesti filmske industrije.</p><p>Nakon desetljeća izbivanja njezin 47-godišnji sin Edoardo Ponti dodijelio joj je ulogu Židovke koja je proživjela holokaust u Netflixovoj drami "The Life Ahead" koja se od 13. studenoga može vidjeti na ovoj platformi.</p><p>- Ostvario mi se životni san, da radim i sa sinom - rekla je nedavno talijanska diva koja je, iako u poznim godinama, otkrila da se svaki dan naporno pripremala za ulogu, radeći i po 13 sati.</p><p>Rođena je kao Sophia Villani Scicolone 20. rujna 1934. na odjelu rodilišta gdje su najsiromašniji dobivali besplatnu zdravstvenu njegu. Otac Ricardo Scicolone predstavljao se kao strojarski inženjer, a zapravo je bio ženskaroš i stalno se motao u glumačkim krugovima, nadajući se da će kad-tad šarmirati neku mladu i lijepu glumicu. Njegovim čarima nije odoljela Romilda Villani, Sophijina majka. Bila je vrlo slična Greti Garbo, pa je već sa 17 godina dobila ponudu da se okuša u Hollywoodu, no Romildina majka joj to nije dopustila.</p><p>Nakon što je u Rimu rodila Sophiju, s djetetom se vratila u rodno mjesto Pozzuoli, nedaleko od Napulja. Babica u rodilištu, koja je prva vidjela malu Sophiju, rekla je da je to bila najružnija beba koju je ikad držala u rukama. U to vrijeme Pozzuoli je bio jedan od najsiromašnijih i najzapuštenijih gradova u Italiji. U međuvremenu Sophia je dobila i četiri godine mlađu sestru Mariju, koju je majka začela također sa Sophijinim ocem, vjerujući da će se ipak njome oženiti, ali se to nije dogodilo. Tijekom Drugoga svjetskog rata gradić je gotovo uništen, a samohrana Romilda jedva je uspijevala prehraniti djevojčice. U roditeljskoj kući živjelo ih je desetak, a Sophia je spavala u sobi s još osmero rođaka.</p><p>Tijekom bombardiranja malu Sophiju je zračni udar odbacio tako da je pala i zaradila posjeklinu na bradi koju i danas ima kao podsjetnik na najteže razdoblje njezina života.U tinejdžerskoj dobi ružno pače pretvorilo se u labuda. Na prvom natjecanju ljepote na kojem se pojavila, zauzela je drugo mjesto i zaradila prvu skromnu svotu novca. Majka ju je odmah povela u Rim ne bi li joj pomogla da postane glumica.</p><p>- Ostavila me samu u velikom gradu s 15 godina. Doduše, nisam bila sama, bila sam kod rođaka. Imala sam gdje prespavati, ujutro sam dobila nešto za doručak. To mi je dalo osjećaj da imam obitelj. Jesam li bila usamljena? Jesam. Jesam li bila tjeskobna? Jesam. Ali što sad. Sama sam sebi rekla ‘šuti i radi’. Sa strane sam zarađivala u filmskom studiju i tako počela poznavati sve više i više ljudi - prisjetila se nedavno Sophia početaka karijere. Trud joj se isplatio pa je već 1951. dobila sporednu ulogu u filmu “Quo vadis”.</p><p>- Elizabeth Taylor je bila u filmu, ali nisam je tad upoznala. Kasnije joj nisam priznala da sam to bila ja. Stavljala sam zarađeni novac na stranu i kasnije je došla majka živjeti sa mnom. Pristojno smo tad mogle živjeti - ispričala je. Na pitanje kako su je doživljavali filmaši na početku, je li ih očarala ljepotom, Sophia je rekla:</p><p>- Nikakve, baš nikakve reakcije nije bilo (smijeh).</p><p>Bila sam siromašna, nesigurna jer nisam imala novca i to se vidjelo na meni. Nisam zračila tad, dodala je.</p><p>Prvu ulogu u holivudskoj produkciji dobila je u filmu “Ponos i strast” iz 1957. u kojem je zaigrala s Caryjem Grantom i Frankom Sinatrom. Te godine našla se u ljubavnom trokutu. Na setu se u nju ludo zaljubio 30 godina stariji Cary Grant, tad velika filmska zvijezda i njezin idol iz djevojačkih dana. Grant, koji je bio u trećem braku, zaprosio ju je, ali ga je ona ipak odbila i udala se za Pontija. Budući da je Carlo Ponti još vodio brakorazvodnu parnicu s prvom suprugom, u strahu da mu Grant ne preotme djevojku, mudri producent i po vokaciji pravnik, na brzinu je sa Sophijom na njezin 23. rođendan organizirao vjenčanje. Taj brak nije priznat, pa je Ponti zapravo živio u bigamiji sa Sophijom još idućih deset godina, a ona je čak i poništila taj brak da bi supruga u Italiji spasila od kazne za mnogoženstvo.</p><p>I debeljuškasti i oniži Ponti bio je od nje stariji 22 godine, pa su talijanske novine u to vrijeme pisale da se Loren udala za dvostruko starijeg i dvostruko nižeg muškarca. Njihov “divlji” brak bio je novinska tema još idućih desetak godina, a 1966. su ozakonili bračnu zajednicu. Unatoč svim peripetijama koje su prethodile vjenčanju, par je ostao u sretnoj zajednici do 2007., kad je Ponti umro u 94. godini. Njihov je brak zbog dugovječnosti bio iznimka u svijetu showbusinessa. Tajnu uspješnog braka objasnila je u jednoj rečenici: “Showbusiness je ono što radimo, a ne ono što jesmo”. Nakon dva spontana pobačaja rodila je dva sina. Carlo Ponti mlađi je pijanist i dirigent, a edukaciju je završio na UCLA-i.</p><p>Sedam godina mlađi Edoardo u Kaliforniji je diplomirao na filmskoj umjetnosti i danas je scenarist i redatelj oženjen glumicom Sashom Alexander. Godine 1960. dobila je glavnu ulogu u talijanskom filmu “Dvije žene”. Igrala je samohranu majku koja se bori za život djeteta u ratnom Rimu. Zbog vlastita iskustva iz vremena rata ulogu je odigrala briljantno, pa je tako postala prva glumica u povijesti Oscara koja je dobila ovu nagradu iako je film produciran izvan engleskoga jezičnoga govornog područja. Zanimljivo je da su joj mnogo godina kasnije lopovi, koji su joj provalili u kuću, ukrali kipić, ali je Akademija izradila novu statuu uz manju novčanu naknadu. Potkraj 60-ih boravila je sa suprugom i na Brijunima, gdje ju je ugostio tadašnji predsjednik Jugoslavije, Josip Broz Tito koji je bio veliki filmofil, a osobito je uživao u društvu lijepih i slavnih žena.</p><p>Sedamdesetih se vratila u Italiju i snimila još desetke filmova, a 80-ih se posvetila odgoju sinova tinejdžera. U to vrijeme postala je prva glumica na svijetu koja je imala parfem sa svojim imenom, a plasirala je i kolekciju maskara i sjenila za oči. Nekoliko tjedana prije no što je umro 29. 11. 1986., Sophiju je nazvao Cary Grant, a mnogi to tumače njegovom potrebom da se od nje oprosti. No nije samo Grant bio u nju smrtno zaljubljen. Brak joj je nudio i glumac Peter Sellers, koji je zbog Sophije bio spreman razvesti se od supruge. Nakon svjetske slave i više od sto odigranih filmskih uloga Sophia Loren nikad se nije pojavila u nekom kazališnom komadu jer ima silni strah od nastupa uživo.</p><p>Danas živi u Ženevi, a ima i apartman u Trumpovu World Toweru u New Yorku, kao i kuću u Kaliforniji i talijanskom priobalnom gradiću Porto Ercole. Od talijanske države dobila je orden zasluga za narod. Bila je strastvena pušačica i nije baš sigurno da se do danas odrekla cigareta, iako tvrdi da ne puši od 1985. A koliko je posebna govori i podatak da je sa 72 godine pozirala oskudno odjevena za kultni Pirellijev kalendar i tako bila najstariji model ikad. Dvije godine kasnije zaigrala je u filmu “Devet” s Danielom Day-Lewisom. Kad su joj prije sedam, osam godina iz Playboya ponudili da treći put u životu pozira za ovaj časopis za svotu od 130.000 dolara, pitala ih je: “A zašto tako malo?!”. Izdavači su odmah udvostručili iznos, ali ih je glumica odbila. Kako kaže, dobar izgled održava tjelesnom aktivnošću i dobrim raspoloženjem:</p><p>- Svako jutro iskočim iz kreveta, stavim trenirku i šećem sat vremena. Uvijek sam dobre volje i stvarno sam malo kad depresivna. Šećući, stalno vjerujem da me baš iza idućeg ugla čeka nešto posebno lijepo.</p><p>Na pitanje koja je tajna njezine dugovječne karijere koja traje više od 70 godina, kratko je zastala i rekla:</p><p>- To je moj život, nema tajne.</p>