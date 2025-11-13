Obavijesti

Mama Taylor Swift prvi put progovorila o Kelceu – i otkrila nešto što nitko nije očekivao!

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Trailer također prikazuje snimke iza kulisa na kojima se Swift i Kelce smiju i razgovaraju dok putuje između koncerata, kao i trenutak kada razmjenjuju poljubac iza pozornice

Mama Taylor Swift, Andrea Swift, otvoreno je progovorila o zaručniku svoje kćeri, Travisu Kelceu, u traileru za novu dokumentarnu seriju The End of an Era, koja prati Eras Tour.

U novom traileru za dokumentarnu seriju The End of an Era, objavljenom na društvenim mrežama Taylor Swift u četvrtak, 13. studenoga, 67-godišnja Andrea mogla se čuti kako rijetko komentira 36-godišnjeg Kelcea, usred kćerine rekordne Eras Tour turneje.

"Travis Kelce donosi puno sreće", čuje se kako Andrea govori u jednom isječku, piše People.

TIHI OBRAČUN? Kostim Travisove bivše 'digao' internet na noge. Fanovi vide znakovitu poruku Taylor Swift
Kostim Travisove bivše 'digao' internet na noge. Fanovi vide znakovitu poruku Taylor Swift

Sljedeći kadar prikazuje 35-godišnju pjevačicu kako se ozareno smije dok telefonom razgovara s 36-godišnjim NFL igračem, sjedeći na stražnjem sjedalu automobila. U isječku Swift u šali kaže svom zaručniku:

"Zapravo, mi radimo isti posao."

"Ti imaš suigrače, i ja imam suigrače," odgovorio je Kelce na zvučniku.

"Ti imaš trenera Reida, ja imam mamu," dodala je Swift kroz smijeh. Par je također prikazan kako razmjenjuje poljubac i nekoliko zabavnih trenutaka iza pozornice, kao i tijekom proba za Travisov viralni nastup na pozornici stadiona Wembley u Londonu u lipnju 2024.

"Iskreno, ne mogu zamisliti bolji način da proslavim svoj rođendan nego ponovno proživjeti Eras Tour s vama! Ovoga puta idemo iza kulisa," napisala je Swift uz trailer na Instagramu, referirajući se na činjenicu da izlazi dan prije njezina 36. rođendana.

The End of an Era, dokumentarna serija u 6 epizoda, počinje se prikazivati na Disney+ 12. prosinca.

Serija prikazuje razvoj, utjecaj i unutarnje procese koji su stvorili fenomen poznat kao Eras Tour te pruža intiman pogled na Taylorin život dok je turneja punila naslovnice i oduševljavala obožavatelje diljem svijeta, prema ranijem priopćenju za medije.

Najavljena je 13. listopada zajedno s filmom Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show — snimkom posljednjeg koncerta turneje, održanog 8. prosinca 2024. na stadionu BC Place u Vancouveru, Kanada.

