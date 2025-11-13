Mama Taylor Swift prvi put progovorila o Kelceu – i otkrila nešto što nitko nije očekivao!

Mama Taylor Swift, Andrea Swift, otvoreno je progovorila o zaručniku svoje kćeri, Travisu Kelceu, u traileru za novu dokumentarnu seriju The End of an Era, koja prati Eras Tour.

U novom traileru za dokumentarnu seriju The End of an Era, objavljenom na društvenim mrežama Taylor Swift u četvrtak, 13. studenoga, 67-godišnja Andrea mogla se čuti kako rijetko komentira 36-godišnjeg Kelcea, usred kćerine rekordne Eras Tour turneje.

"Travis Kelce donosi puno sreće", čuje se kako Andrea govori u jednom isječku, piše People.

Sljedeći kadar prikazuje 35-godišnju pjevačicu kako se ozareno smije dok telefonom razgovara s 36-godišnjim NFL igračem, sjedeći na stražnjem sjedalu automobila. U isječku Swift u šali kaže svom zaručniku:

"Zapravo, mi radimo isti posao."

"Ti imaš suigrače, i ja imam suigrače," odgovorio je Kelce na zvučniku.

"Ti imaš trenera Reida, ja imam mamu," dodala je Swift kroz smijeh. Par je također prikazan kako razmjenjuje poljubac i nekoliko zabavnih trenutaka iza pozornice, kao i tijekom proba za Travisov viralni nastup na pozornici stadiona Wembley u Londonu u lipnju 2024.

"Iskreno, ne mogu zamisliti bolji način da proslavim svoj rođendan nego ponovno proživjeti Eras Tour s vama! Ovoga puta idemo iza kulisa," napisala je Swift uz trailer na Instagramu, referirajući se na činjenicu da izlazi dan prije njezina 36. rođendana.

The End of an Era, dokumentarna serija u 6 epizoda, počinje se prikazivati na Disney+ 12. prosinca.

Serija prikazuje razvoj, utjecaj i unutarnje procese koji su stvorili fenomen poznat kao Eras Tour te pruža intiman pogled na Taylorin život dok je turneja punila naslovnice i oduševljavala obožavatelje diljem svijeta, prema ranijem priopćenju za medije.

Najavljena je 13. listopada zajedno s filmom Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show — snimkom posljednjeg koncerta turneje, održanog 8. prosinca 2024. na stadionu BC Place u Vancouveru, Kanada.