Mame 'oplele' po djevojkama: 'Ovo je upitno primiti u kuću'

Muškarci odlučni staviti svoj ljubavni život u plus i njihovi roditelji kao glavni navijači zajedno se upuštaju u avanturu traženja one prave. U prvoj epizodi druge sezone showa 'Ženim sina?' gledatelji su imali priliku upoznati prva dva kandidata, Josipa Kotlara i Ivana Vukelića te njihove majke.

Kandidati su dolaskom u luksuznu vilu dobili priliku upoznati zanimljive djevojke, a nakon održanih spojeva morali su donijeti odluku, kojih sedam djevojaka će krenuti s njima u avanturu života, a koju će djevojku eliminirati.

Foto: NOVA TV

Josipu Kotlaru, studentu Kineziološkog fakulteta koji se u slobodno vrijeme bavi modelingom majka Suzana dolaskom pred dvorac dala je zlata vrijedan savjet.

- Savjet kojeg bi dala Josipu jest taj da ne ide puno za izgledom, prolazan je. Ono iznutra je važno - otkrila je mama Suzana koja je Josipu na spojevima bila od velike pomoći.

Prva djevojka koja je došla impresionirat Josipa i njegovu mamu bila je Irena Kisić, trenerica boksa, a u svom nastupu zasigurno je ostavila upečatljiv prvi dojam. Na Josipovo pitanje može li svladati sve ostale djevojke, Irena je odgovorila: „Mislim da mogu savladati i tebe!“

Foto: NOVA TV

Dok je Josip ostao zatečen, mama Suzana je komentirala: „Čovječe, ovo je upitno primiti u kuću!“ Nakon održanog spoja, Irena je kazala kako je Josip simpatičan dečko, no boji se da je malo površan.

- Volio bih se naći s njom u klinču - zaključio je Josip i dodao: „Osjećam se kao da lavovi hvataju gazelu, a ja sam ta gazela!“

Sljedeća djevojka koja je ušetala u prostoriju bila je Natali Lauc, koju je Josipova pojava potpuno ostavila bez teksta.

- Ja sam se zblokirala sva. Lijep je k'o slika - komentirala je kasnije Natali, a to je primijetila i mama: „Shvatila sam da je pala na Josipa!“

Foto: NOVA TV

Ni natjecateljica Adela Geiser nije bila pretjerano pričljiva, no uspjela je zaintrigirati Josipa.

- Ona mi je izazov, moram izvući iz nje ono što ona sama ne bi - rekao je.

Ivana Isabella Grdić uspjela je zadiviti mamu obećavši joj da će ju naučiti plesati trbušni ples, dok je za vrijeme spoja s natjecateljicom Anjom Manojlović Josip više bio usredotočen na mamu: „Primijetio sam da majka drži jedan čvrsti poker face.“

Foto: NOVA TV

Posljednje dvije natjecateljice koje su došle na spoj, Josipu su se najmanje svidjele. Dok je s Tihanom zbog razlike u godinama teško pronalazio dodirne točke, pa je mama Suzana morala voditi glavnu riječ, natjecateljica Patricia Josipović doimala se kao da je u nekom strahu.

- Plaši se nas dvoje, a bila u vojsci - primijetila je mama i zaključila: „Prestisnuta je bila, prezgrčena i mislim da to nije bila ona.“

Foto: NOVA TV

Nakon svih spojeva, na finalnoj odluci, Josip je izdvojio Tihanu i Patriciju, no kako kaže, razlika u godinama je presudila, stoga je Tihanu prvu eliminirao iz showa.

- Prerano se rodio, samo to. Iako je moja avantura završila, ja se nadam da me moja ljubav života negdje čeka - komentirala je Tihana i napustila show.

Foto: NOVA TV

Drugi kandidat, Ivan Vukelić, glumac po struci, imao je također zanimljive spojeve, a jedna natjecateljica posebno se istaknula od svih.

- Skužila sam da ga vrtim oko malog prsta. Cijelo vrijeme je pokušavao preuzeti neku inicijativu, ali mu nije uspijevalo - komentirala je natjecateljica Petra Lončar, koja se također svidjela i mami Dubravki.

Foto: NOVA TV

- Petra je vrlo zgodna i nezgodna. Nikad se nije dogodilo da je mene neka žena ostavila bez teksta, do Petre - kazao je Ivan. Osim Petre, oku ugodna bila mu je i Marija Žubi, koja je zbog prehlađenosti jako teško govorila.

Foto: NOVA TV

- Ostao sam osupnut njezinom pojavom - zadivljen je bio Ivan. Natjecateljica iz Splita, Nevenka Macanović, diplomirana pravnica priznala je kako je na Ivanu prvo primijetila da je vrlo naočit muškarac. Iako je predstavila svoj talent pisanja haiku poezije, mamu Dubravku najviše je zanimalo oblači li se i inače u šljokice kako bi privlačila pažnju.

Foto: NOVA TV

- Ne trebam ja privlačiti pažnju jer imam dovoljno kvaliteta iznutra, ali volim se pokazati i izvana - odgovorila joj je Nevenka. Maria Nina Flanjek natjecateljica je koju su gledatelji upoznali u prošloj sezoni, a ove godine ponovno je odlučila okušati sreći i probati pronaći ljubav života.

- Ove godine me ništa ne može iznenaditi, spremna sam na sve! Bila sam već u showu, nisam našla svoju ljubav, pa sam odlučila ponovno - odlučna je Maria Nina. Na spoju, od Marije Nine, Ivan i mama Dubravka nisu uspjeli ni doći do riječi.

- Ja sam bila zatečena, nisi je mogao zaustaviti. Kao da je pustila traku i ide - komentirala je mama Dubravka, a Ivan je dodao: „Cura je došla s kompletnim životopisom, kao da je na razgovoru za posao!“

Foto: NOVA TV

Dok su Ivan i mama ostali zatečeni, svojom prezentacijom Maria Nina bila je zadovoljna.

- Oborila sam ga s nogu. Očito tako djelujem na ljude - zaključila je. Nikolina Milina ostavila je srdačan prvi dojam te otkrila kako je osjetila u Ivanu nešto što bi dosta žena poželjelo, dok je Martina Karabajić na spoju čak i zapjevala.

- Mislim da su ostali bez teksta kad sam zapjevala - rekla je. Ivan je rekao kako ima potencijala, a njegova mama je dodala: „Da, za nekih sto godina!“

Foto: NOVA TV

Na finalnoj odluci Ivan je odlučio eliminirati Nevenku, no tada je uslijedilo iznenađenje – lažne nominacije te Nevenka s preostalih šest djevojaka ostaje u igri za Ivanovo srce.

