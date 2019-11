Mamićevi prijatelji: 'Zdravko je sebi kupio i stan u Međugorju'

Pobjegao je Zdravko Mamić (60) od ruke hrvatskog pravosuđa prošle godine i u Međugorju se smjestio u hotel. Nakon svađe s vlasnikom preselio se u drugi, ali to je bilo kratkog vijeka. Mamić je nadopunio svoj popis nekretnina i dodao stan u Međugorju, koji je u međuvremenu kupio, tvrde nam njegovi prijatelji.

- Svaki put kad me razje****, ja dam gas. Novi napadač Dinama je Boško Balaban. Pa neka pati kome smeta - svjedočili smo nervozi tadašnjeg izvršnog dopredsjednika Dinama na utakmici protiv Domžala. Sličan je scenarij, možemo ga vrlo živo zamisliti, i sad. Vlasnik onog “prvog” hotela ima sina nogometaša, koji je prošle godine došao u Dinamo iz četvrte poljske lige.

Upućeni kažu da nije odveć nadaren nogometnim talentom i navodno su, kažu izvori, nastale nesuglasice oko kvalitete mladog igrača i minutaže na nogometnom terenu. Tad je Mamić, nervozan kako on već zna biti, hirovito napustio njegov hotel i nakratko otišao u drugi. Tad je kupio i novi stan, otprilike je dao gasa kao i kod Balabana, samo je sad vrlo vjerojatno bio uspješniji nego kad je Boška još jednom vratio u Maksimir. Odmah nakon što je otišao u “otadžbinu”, Mamić je rekao da mu je sva imovina blokirana, kao i bližoj obitelji, ali da u bijegu neće živjeti kao siromah. To je ubrzo u svojem stilu i dokazao, kad je “priznao” kupnju stana, ali tad ne za sebe.

- Imam sreće što moj brat Zoran već tri godine radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pa mi on pošalje nešto novca. No neću glumiti siromaha. Imam dovoljno za hranu. Imam dovoljno za lemozinu u crkvi. Imam toliko da sam prije tri mjeseca jednom dečku, koji je u kolicima, kupio stan u Međugorju. To nikome nisam rekao - ipak je to u tom trenutku bilo jače pa je rekao u listopadu prošle godine.

Inače, obitelj Mamić je posljednjih godina stekla ozbiljan broj nekretnina i pokretnina. Zadnjih je dana problem nastao u potraživanju Zorana Mamića prema Moniki Kravić (37), bivšoj supruzi Zdravkova sina Marija. Mora mu vratiti 200.000 eura za vikendicu u Starim Sušicama nedaleko od Ravne Gore. Otkrilo se tad da Mamići imaju tamo još dvije kuće, cijelo selo. Susjedi se i ne sjećaju kad su zadnji put bili. Do otprilike godinu i pol Zdravko je često tamo dolazio, ali otkako je dobio unučiće, prorijedio je dolaske u taj pitoreskni kraj.

- Gorski kotar je za mene pravi raj. Supruga mi je iz Mrkoplja i te su dvije stvari presudile kod odluke da napravim kuću za odmor - govorio je slobodno i razdragano daleke 2007. godine, pohvalio “susjeda” Nadana Vidoševića i najavio još 100.000 kvadrata zemljišta. To je samo dio brojnih nekretnina obitelji Mamić.

Inače, sin Mario sad sa suprugom Tijom živi na Tuškancu, u stanu koji je inače bio svadbeni stan oca Zdravka njemu i sad već bivšoj supruzi mu Moniki. U istoj ulici, tridesetak brojeva niže, kuća je Zdravka Mamića, u kojemu živi njegova obitelj. Ondje je upisan kao vlasnik. To nisu svi, jer je 2017. otkrio kako i u centru Cvjetni ima stanove kad je Horvatinčića tražio da u te nekretnine pusti istražitelje.

Svemu tome sad je Zdravko dodao i stan u svojemu međugorskom utočištu. No, kako doznajemo od nekoliko njegovih prijatelja s kojima se redovito čuje, goste i dalje prima u hotelu, a ne u svojem domu. Često ga tamo posjećuje supruga Marina, no navodno je i dalje jako oprezan pa živi posebnim režimom. Neko se vrijeme bojao da ga žele oteti. Uostalom, u Tomislavgradu su ga 2017. godine i propucali. Tadašnji Dinamov savjetnik prebačen je u bolnicu gdje su mu liječnici sanirali prostrjelnu ranu te ga pustili na kućno liječenje. Do napada je došlo u zaseoku Vidovići, a netom prije bio je u društvu četrdesetak članova svoje obitelji.

To ga je pokolebalo, ali Zdravko je i dalje rado viđen gost na brojnim feštama i svadbama, na koje se rado i odaziva, ali još je na oprezu. Na ljeto su uz njega uvijek bila dva tjelohranitelja i vozač, a nitko mu nije mogao prići bez njihove kontrole. Držao se uobičajenog rasporeda, uvijek je dobro promišljao kamo će ići i gdje će sjesti. U kafiću ili restoranu nikome osim zidu ne bi okrenuo leđa, a često mijenja i automobile. Kad je u svojim “odajama”, ispred vrata je uvijek netko od tjelohranitelja. Podsjetimo zašto je uopće u bijegu i zašto je bio “primoran” kupiti još jedan stan.

Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar su u lipnju prošle godine nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivim za Uskokove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba i nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna. Konkretno, Zdravko Mamić je osuđen na šest i pol godina, Pernar na četiri godine i dva mjeseca, Zoran Mamić na četiri godine i 11 mjeseci, a Vrbanović na tri godine zatvora.

U drugoj Uskokovoj optužnici, koju je potvrdilo optužno vijeće, Zdravka Mamića i još šestoricu okrivljenika, među kojima je i njegov brat Zoran, koji se u međuvremenu vratio u Dinamo na mjesto sportskog direktora, tužiteljstvo tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, Dinamo oštetili za oko 200 milijuna kuna. Nakon što je potvrđena ta druga optužnica, Hrvatska je drugi put pokrenula postupak izručenja, ali i ovaj put tužiteljstvo BiH ustvrdilo je kako ne postoje uvjeti za izručenje.

