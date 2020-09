Mandarina i Malina Grahek su neprepoznatljive: Hijaluron, 'puder obrve', mačkaste oči...

<p>Mandarine i bujne grudi <strong>Kristinu Mandarinu </strong>(22) proslavile su dok je prodavala voće na štandu pored Zagreba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Malina Grahek</strong> (30) znana je, doduše bivša, domaća manekenka koja je karijeru gradila i u inozemstvu, ali poznata je i po divljoj naravi.</p><p>No i Kristinu Mandarinu i Malinu Grahek povezuje neprepoznatljiv izgled lica nakon estetskih zahvata. Mandarina je na operacije dosad utukla barem 50.000 kuna.</p><p>Za 'puder obrve' dala je oko 2000 kuna, naglašene jagodice hijaluronskom kiselinom 2500 kuna, smanjivanje nosa oko 15.000 kuna, pumpanje usana 2500 kuna i, na kraju, odnosno početku njezine karijere, povećanje grudi silikonima 25.000 kuna.</p><p>Zadnjih godina, nakon što se povukla s modnih pista, Malina radi u obiteljskom pogrebnom poduzeću i ne pojavljuje se u javnosti, no i dalje ulaže u izgled.</p><p>Kako nam tvrdi estetski kirurg, naglasila je jagodice hijaluronskom kiselinom i zategla oči botoksom kako bi dobila mačkastiji izgled.</p><p>Jer mačke vole grebati. A u to nas je Malina uvjerila. Prije desetak godina sudjelovala je u obračunu s bivšom djevojkom tadašnjeg dečka, koju je optužila da mu se upucava kad je vidjela da fura torbicu koju joj je on navodno darovao.</p><p>Poslije se navodno pod utjecajem alkohola obračunala s tadašnjom bacačicom kladiva u zahodu hotela na proslavi jednog rođendana.</p><p>Prije dvije godine, pak, viđena je sa šljivom na oku nakon navodnog obračuna s jednom djevojkom na nogometnom igralištu. </p>