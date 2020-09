Mandarini opsjednuti pratitelj slao neugodne poruke, prijeti mu tužbom: 'Psihopat neviđeni'

Opsjednuti obožavatelj naposljetku joj se ispričao i tvrdio kako je bio pijan te nije bio svjestan što joj piše. Obećao joj je da se takvo što više neće ponoviti, ali Kristina je vidno isfrustrirana

<p><strong>Kristina Penava</strong> (22), poznatija kao <strong>Kristina Mandarina</strong>, proslavila se nakon što su je 'uhvatili' kako prodaje Mandarine na štandu. Od tad joj na Instagramu svakodnevno raste broj pratitelja, s kojima nerijetko dijeli fotografije iz svakodnevnog života, pa i one provokativne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina povećala usne</strong></p><p>Često joj stižu i razne poruke. Iako je mnogi hvale, pogotovo na račun njezina izgleda, ponekad doživljava i neugodnosti. Na Instagram 'storyju' objavila je poruke koje joj je slao nepoznati obožavatelj. Nije joj bilo drago kada ih je vidjela. </p><p>- Oženio bih te i pružio sve na svijetu. Moramo razmišljati i misliti o tome da smo ti i ja kao pravi brat i sestra. To je totalno nastrano, perverzno, ali opet seksi i uzbudljivo. Da kroz život zajedno putujemo i da se po*ebemo gdje god stignemo - pisalo je u poruci. </p><p>Kristina nije šutjela. 'Odbrusila' je obožavatelju i poručila mu kako nije u redu da joj šalje takve poruke.</p><p>- To je za ludnicu, pogotovo ovakvi bolesnici, kad se netko tako odnosi prema ženama. Kažem ti iskreno i dobronamjerno. Nikada ni jednoj djevojci nemoj ovakvo nešto izjaviti, naročito ne mladoj. Psihopat neviđeni - napisala je. Dodala je kako netko ovakav ne zaslužuje život te da će ga tužiti.</p><p>Opsjednuti obožavatelj naposljetku joj se ispričao i tvrdio kako je bio pijan te nije bio svjestan što joj piše. Obećao joj je da se takvo što više neće ponoviti.</p><p>- Ne znam što bih rekao, nije neko opravdanje, nesvjesno sam se glupirao jer sam bio pijan. Znaš da nikada nisam bio zlonamjeran. Ispričavam se, znam da je loše zvučalo - napisao joj je. Mandarina se na posljednju poruku više nije osvrtala, svoje mišljenje rekla mu je odmah.</p><p>Taj isti Kristinin obožavatelj prethodno joj je pisao poruke i hvalio je na račun izgleda nakon što je napravila 'sitne' prepravke. Napomenuo joj je kako je lijepa, ali neka stane s plastičnim operacijama. </p><p>Podsjetimo, Kristina Mandarina prošle je godine imala manje usne pa njezinim pratiteljima nije trebalo dugo da usporede starije i nove slike i zaključe kako ih je njihova miljenica povećala. Osim toga, korigirala je i obrve, a prije toga uvećala je grudi. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S KRISTINOM:</strong></p><p> </p>