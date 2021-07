Manekenka Paulina Porizkova (56) iz Češke, na Instagram profilu objavila je fotku na kojoj pokazuje hotelsku kupaonicu u Rimu no, odraz na zrcalu pokazao je i malo više od toga.

Na fotki koju je objavila pozira od ogledalo i to potpuno gola. Iza nje se mogu vidjeti dijelovi raskošne kupaonice no, rijetki su to primijetili pokraj golišave Pauline.

U opisu objave napisala je da se nalazi u Rimu i da hotel u kojem odsjeda ima predivne sobe i kupaonicu te da je to morala pokazati.

- Nakon posla i ležerne kupke mi je bilo dosadno, a to je dovelo do ovog slavlja narcisoidnosti, golog selfija - rekla je pa dodala da nije znala što drugo može raditi, osim možda pročitati dobru knjigu ili gledati talijansku televiziju.

- Ali to me je navelo na razmišljanje da bi se to dogodilo da muškarcu daš ogledalo, kameru i puno slobodnog vremena, a što kada to daš ženi - nastavila je pa zaključila:

- A za sve vas koji imate problema s golotinjom, ova nit neće biti sigurno mjesto.

Mnoštvo pratitelja podržalo je manekenku te istaknulo da je vrlo autentična. Komentirali su i njezin izgled i poručili joj da se nema čega sramiti i da izgleda 'apsolutno zapanjujuće'.

Njezina objava je do sada prikupila više od 97 tisuća lajkova. Paulinu na Instagramu prati 447 tisuća ljudi.

Ovo nije prvi put da manekenka objavljuje golišave fotke na društvenim mrežama. S obzirom na to da za svoje godine ima zavidnu liniju, obožava ju i pokazivati.