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VIDLJIVA KEMIJA

Manekenka iz Jozinovićevih spotova otkrila: 'Odlično se slažemo, u kontaktu smo...'

Piše 24sata,
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Manekenka iz Jozinovićevih spotova otkrila: 'Odlično se slažemo, u kontaktu smo...'
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Foto: Youtube Sceenshot

Jakov Jozinović objavio je svoj prvi album, a pažnju je u tri spota ukrala mlada manekenka Mia Nikolić

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Mlada manekenka Mia Nikolić (18) ovih je dana glavna tema, a sve zbog spotova Jakova Jozinovića u kojima se pojavljuje. Zbog njenog izgleda često je uspoređuju s Kate Moss, a suradnja s Jakovom novi je uzlet njene karijere.

Obožavatelji ne prestaju komentirati kemiju između nje i pjevača koja je na spotovima itekako vidljiva, a o svemu je više otkrila za Net.hr.

"Za mene je ovaj projekt bio jedno divno i veliko iskustvo s velikim glumačkim zadatkom. Desilo se potpuno spontano i neočekivano i nisam mogla ni zamisliti koliko će mi zapravo biti lijepo. Prenošenje emocija kroz video nije bilo toliko zahtjevno, a i atmosfera i energija na snimanju su puno pripomogle", ispričala je.

Otkrila je i kako se slagali s Jakovom. 

"Bila je divna energija na snimanju, atmosfera je bila jako pozitivna i vesela. Jakov i ja smo se odlično slagali stoga nam je bilo jako lako da na kameri upravo to i pokažemo."

Foto: Youtube Sceenshot

Na pitanje hoće li i dalje surađivati s Jakovom, otkriva kako su i dalje u kontaktu.

"Jakov i ja smo u kontaktu, a ja sam uvijek raspoložena za nove projekte i suradnje. Odnos između mene i Jakova je od početka bio super i upravo to je bio ključ naše kemije tijekom snimanja.", rekla je kratko. 

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