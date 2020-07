Manekenka Vucković debitirala kao glumica: Ulogu joj ponudili samo dva dana prije izvedbe

<p>Glumački debi imala sam na zagrebačkom Bundeku, a “Vesela udovica” večeras se igra i u Rovinju, rekla nam je<strong> Zvona Vucković </strong>(63). Najstarija hrvatska manekenka već mjesecima pohađa satove glume u dramskoj skupini<strong> Leona Lučeva </strong>(50) i zadovoljna je kako joj ide.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manekenka iz sporta 'Despacito' doživjela svjetsku slavu</strong></p><p>U predstavu Opere b.b. uskočila je umjesto glumice<strong> Nade Abrus</strong> (68).</p><p>- Želim se baviti glumom, to mi je izazov, stepenica više - kaže.</p><p><strong>Ronald Braus</strong> (47) rekao joj je da je želi u podjeli samo dva dana prije izvedbe. Zvonu to nije uplašilo. Imala je iskusne mentore, redatelje i doajene hrvatskog teatra i baleta,<strong> Branku Cvitković</strong> i<strong> Dinka Bogdanića</strong>.</p><p>- Pratili su svaki moj korak, repliku i zahvaljujući njima sve sam svladala. Naravno da je bilo i treme, ali čim sam izgovorila prve rečenice, sve je nestalo i krenula sam dalje - priča nam Vucković.</p><p>Od modnih pista i reklama ne odustaje. I dalje radi kao manekenka, ali gluma je, ne skriva, njezinu životu dala novi smisao. Već je u Rovinju, gdje ima probe za večerašnju, 20. izvedbu 'Vesele udovice' u sklopu Festival Rovinj Art & More. </p>