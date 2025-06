Manipulacija na Eurosongu? Europarlamentarci traže da se otkriju svi podaci o glasanju

Nakon završetka ovogodišnjeg Eurosonga, ne prestaju rasprave oko toga je li glasanje bilo pošteno. Dvanaest zastupnika Europskog parlamenta poslalo je pismo organizatorima natjecanja, Europskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU), u kojem traže potpunu transparentnost glasanja.

Zastupnici iz više političkih stranaka (socijalističkih, zelenih, liberalnih i lijevih) izrazili su zabrinutost zbog mogućih nepravilnosti. Kažu da postoje ozbiljne sumnje u to kako su prikupljani i brojani glasovi publike. Njihov zahtjev dolazi nakon što su i brojne televizijske kuće iz Europe postavile slična pitanja.

Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Televizije iz Nizozemske, Norveške, Španjolske, Slovenije, Islanda, Belgije i Finske zabrinute su zbog mogućeg utjecaja političkih kampanja na rezultate. Posebno se spominje izraelska pjesma koja je ove godine osvojila drugo mjesto. Postoje tvrdnje da je imala podršku kampanje koju je vodila izraelska vladina agencija Lapam, što bi moglo predstavljati nepoštenu prednost.

Foto: HRT

Irska televizija RTÉ službeno je zatražila sve podatke o glasanju, a belgijski VRT je rekao da bi mogao prestati sudjelovati u Eurosongu ako se ne uvede više transparentnosti.

Slovenski zastupnik Matjaž Nemec, koji je pokrenuo ovu inicijativu, upozorio je da se Eurosong koristi za političke svrhe i da to krši osnovna pravila natjecanja. On i ostali zastupnici žele da EBU objavi sve podatke o glasanju, provede neovisnu provjeru i uvede zaštitne mjere kako bi se spriječilo miješanje vlada u natjecanje.

Direktor Eurosonga Martin Green odgovorio je na ove zabrinutosti u otvorenom pismu. Rekao je da će EBU raspravljati o svemu na sljedećem sastanku, te da zemlje imaju pravo promovirati svoje izvođače, što je uobičajeno u glazbenoj industriji. Ipak, kaže da treba provjeriti može li takva promocija utjecati na rezultate.

Green je naglasio da sustav glasanja ima sigurnosne provjere, da ga nadzire više od 60 stručnjaka iz različitih zemalja, te da je cijeli postupak vodila njemačka tvrtka Once Germany GmbH, dok ga potvrđuje poznata revizorska kuća Ernst & Young. Trenutačno pravilo dopušta najviše 20 glasova po osobi putem jedne metode plaćanja. Green tvrdi da to ne mijenja konačne rezultate, ali kaže da će se to pravilo dodatno razmotriti.

Foto: Denis Balibouse

Zastupnici poručuju da Eurosong mora ostati glazbeno natjecanje koje povezuje ljude, a ne događaj u kojem politika ima glavnu riječ. Ako se ništa ne promijeni, kažu, povjerenje publike moglo bi biti izgubljeno.