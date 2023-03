Manuela i Lorena odbijale su se družiti s Miljanom, smatraju da laže: Ne želim ju vidjeti ni čuti

Svi parovi 'Braka na prvu' nekoliko će dana vrijeme provoditi zajedno na imanju, a čini se da im neće biti dosadno. Već prvi dan posvađali su se Manuela i Tihomir, Petra i Darijo, a u sukob su ušle i Lorena i Miljana.

Na samom početku dana dalo se primijetiti da parovi nisu bili oduševljeni što će se družiti s Miljanom i Markom A.

- Stojim iza izjave da se ne želim družiti s njima, ne želim ih vidjeti ni čuti - rekla je Lorena, koja već neko vrijeme govori kako joj se Miljana ne sviđa.

- Jako se dobro osjećam kao 'outsider'. Lakše mi je osjećati se kao 'outsider' nego netko tko forsira pripadanje grupi zato što smo mi sad tu, u ovim okolnostima zajedno pa smo mi sad kao prijatelji. Nismo mi ništa, mi smo tu samo kolateralno. Ako se dogodi neko pričanje i zezanje, super. Ništa neću forsirati - rekao je Marko A.

Foto: RTL

Miljana je njezinu i Markovu situaciju usporedila s bajkom 'Ružno pače' jer su njih svi odbacili i nisu ih prihvatili. Ali, kako ružno pače postane labud, tako i Miljana smatra da će ona i njezin suprug ipak ostalim parovima pokazati da su u krivu.

A ne sviđa se ni Manueli. Parovi koji su u showu od početka razgovarali su o tome kako im je lijepo kada vrijeme provode zajedno, a Manuela je u jednom trenutku podbola novi par.

Foto: Tea Belak

- Kad je došao novi par odmah se vidjelo da ih ne prihvaćamo. Međutim, oni su si sami krivi za to. Nismo mi bili loši prema njima već oni prema nama - priznala je Manuela, a Zoran je primijetio da je ona najviše od svih 'nabrijana'. Miljana je u jednom trenutku komentirala kako je njima svima drugačije jer se duže poznaju, na što je Manuela komentirala: 'Pa mogli ste i vi da ste htjeli'.

- Da se družimo s tobom? Pa nismo ni željeli! Marko i ja smo najjači. Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine - komentirala je sa strane Miljana.

Foto: Tea Belak

I Marko i Miljana su razgovarali s Darijom i Tihomirom, a Manuelu je opisala kao 'ženu u srednjim godinama, kraljicu, gospođu'. Nazdravila je ostatkom ekipe, a Lorena je odbila podići svoju čašu.

- Ukoliko oni dignu ruku na nas, to će biti kaos, ali njima - komentirala je Lorena, koja tvrdi da iz povjerenih informacija zna da Miljana laže o svojim godinama. Ležale su zajedno i kod bazena, uz nekoliko ostalih kandidata, a dok se Miljana šalila sa svima ostalima, Lorena nije progovorila niti jednu riječ.

Foto: RTL

Kod bazena, Miljana je pozvala Tihomira na razgovor, a on je priznao da mu to laska.

- Bilo mi je jako drago kada me Miljana pozvala, iznenadilo me, ali pozitivno. Da je netko toliko netolerantan i arogantan kao što se priča, tko god priča, sad je pokazala suprotnu reakciju - rekao je Tihomir, dok je Manuela gledala njihovo druženje iz pozadine te joj je to izrazito zasmetalo.

Foto: RTL

- Jesi ih pitao jesu rekli da smo debili - pitala je Manuela svog supruga, na što je on odgovorio da nije. Manuela je ušla u raspravu s njim i rekla mu kako je prije toga tvrdio da će novi par pitati upravo to.

- Ne mogu slušati ove dvoličnosti. Dvoličan si i prevrtljiv - poručila je Manuela i otišla od svog supruga.

Foto: RTL

- Više puta me već ostavila bez teksta, ali ovo da sam dvolična me baš pogodilo… Sad je i meni dosta, treba jednom povući crtu - priznao je Tihomir.

Nakon uživanja na bazenu i zanimljivih razgovora, parovi su se podijelili i imali su zasebna druženja, muško i žensko. Djevojke su, protiv svoje volje krenule u izlazak s Miljanom, koja također nije bila oduševljena.

- Ja sam se obukla za party, a one su pričale o – hrani… I to se nastavilo. Ja se osjećam prelijepo, kao boginja - komentirala je Miljana atmosferu za stolom. Djevojke su ignorirale Miljanu, a predvodnice u tom planu bile su Manuela i Lorena. Manuela je direktno pitala Miljanu zašto misli da je dobrodošla u njihovo društvo nakon što ih je s Markom komentirala i tračala tijekom posljednje ceremonije.

- Razumijem da smo u osnovnoj školi. Ali zreli ljudi da dopuštaju da ih netko indoktrinira, da im netko određuje s kim će se družiti - smijala se Miljana, na što se javila Lorena s pitanjem: 'Koliko ti imaš godina?'.

Foto: Tea Belak

Miljana je ona odgovorila 28, a Lorena je dodala: 'Zašto sam ja čula da si ’89. godište?'

- Pitaj produkciju, Lorena. Trebamo li raspravljati o mojim godinama. To je toliko prizemno - Miljana je pokušavala izbjeći odgovor.

I ostale djevojke priznale su da im je čudno što govori da ima 28 godina.

- Ovo je glupo? Da ti pokažem osobnu iskaznicu - sarkastična je bila Miljana, a kad je Lorena rekla da želi, Miljana je to odbila.

Foto: Tea Belak

- Kad me netko pita i ne vjeruje mi oko godina, prvo što radim je vadim osobnu i pokazujem je. Ona to nije napravila, tu su neke muljaže - zaključila je Lorena.

