Manuela i Tihomir ne izlaze iz zone prijateljstva: 'Želim da mi pokaže tu svoju stranu vođe...'

Parovi u 'Braku na prvu' već neko vrijeme žive zajedničkim životima, a neki od njih naišli su na probleme u odnosu. Jedan od tih parova jesu supružnici Manuela i Tihomir, koji su se već nekoliko puta porječkali.

Manuelu muči to što kod Tihomira nema nikakve inicijative, odnosno, sve što rade, kako ona tvrdi, pokreće upravo Manuela. Ispričala je kako nije navikla na takvu pasivnost.

Kako bi riješili svoje probleme, bračnom paru je u posjet došla ekspertica Sanela Kovačević Nelly.

- Bili smo na snimanju pa nije bilo nikakve inicijative da nešto radimo navečer. Onda me nazvala Ana i ošla sam s njom. Ali, ti si onda otišao s Ivanom. Ako smo mi u ovom showu, ako mi gradimo prijateljstvo, hajmo mi sjesti dolje i popiti kavu - rekla je Manuela, na što je on odgovorio kako je ona prva otišla na kavu i da je zato i on otišao.

Njoj je pak zasmetalo što Tihomir nije predložio nikakvu aktivnost, a Tihomir je za to okrivio umor.

- Bilo bi mi drago da pokaže svoju mušku stranu, stranu tog vođe i muškarca koji vodi kroz život. Vidjet ćemo, šta bude, bit će - rekla je Manuela.

Sanela smatra da su Tihomir i ona u prijateljskoj zoni, a to se posebice osjeti s njegove strane. Manuela je rekla da se više neće miješati i da neće ona više biti ta koja će pokretati, a Tihomir je obećao da će biti aktivniji.

