Andrea i Marko u 'Braku na prvu' u krevetu razgovarali o djeci: Mislim da se zaljubljujem

Parovi u 'Braku na prvu' zajedno su odradili niz zanimljivih aktivnosti. Neki su bili na kartingu, neki su se utrkivali autićima u prirod, neki hodali do vrha Učke i igrali golf. Samo jedan par riješavao je probleme koje su si 'stvorili' dan ranije.

Andrea je nakon razgovora s Markovom prijateljicom smatrala da je ona u razgovoru aludirala na to da je on ženskar, što joj je zasmetalo. Cijelu večer razgovarali su o tome i riješili nesuglasice, no ujutro za doručkom ponovno se, kroz smijeh pokrenula tema ženskara. Andrea se nije izravno ispričala, ali smatra da je upotrijebila krivu riječ kojom je opisala Marka i koja ga je očito povrijedila.

- Temelji su sad čvrsti i možemo graditi drugu etažu u našem odnosu - poručio je Marko.

Par je zajedno proveo dan, a zatim večer proveo uz filmove. Marku je bilo drago što napokon vidi Andreu u njezinom pravom izdanju. Prije spavanja, zagrljeni su pričali o djeci.

- Marko je za još jednu stepenicu zadobio moje povjerenje - rekla je Andrea.

- Andrea mi je jako draga i simpatična… Definitivno mi dolazi osjećaj zaljubljenosti, ali nemojte joj to još reći - priznao je na izjavama Marko.

