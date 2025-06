Manuela plakala, borila se za imunitet na 'Farmi' s Iman: 'Sad tek shvaćam koje se igre igraju'

Haris je sretan u štali, u ulozi sluge - i sa životinjama počinje dan. S druge strane, u kući Nikolina, Doroteja, Manja i Jelena komentiraju kako je cura više nego dečkiju na 'Farmi'. "Koliko ih još moramo deportirati?", zapitala se Doroteja. "Nemamo taktiku, no razgovaramo što i kako, moramo se držati zajedno", dodala je Nikolina.

Foto: RTL

Darko, pak, samuje nakon Fikretovog odlaska. "Razočaran sam Kikijevim odlaskom, drago mi je bilo s nekom kvalitetnom osobom porazgovarati", otkrio je Darko. "Gledat ću da sebi dajem što više snage i da popričam sam sa sobom", dodao je. Djevojke su komentirale i kome dati imunitet - dogovorile su se ubrzo za Manuelu. "Mislim da se Manuela osjeća ugroženu pa možda misli da je ne želimo. Ne znam u čemu je problem, ali saznat ću", otkrila je Nikolina.

Dok je Manuela iznervirala, Iman je sretna u štali. Haris se prihvatio knjige, uči iz praktikuma. Usto, ponosan je Haris na svoj zasitni kruh. "Ne možeš s kilogram brašna proći tri, četiri dana. Pola kilograma sam pretvorio u tri", komentirao je Haris o svom osebujnom receptu za kruh. Uskoro će baš taj kruh izazvati razne emocije u kući.

Foto: RTL

Ivan R. je dotad organizirao rad na tjednom zadatku. "Puno je uljudniji, opušteniji vođa, normalno priča s nama", pohvalio je Ivan M imenjaka i njegovo vodstvo. "Doručak je kakav je, ali bitno da je tu. Bolje išta nego ništa", poručio je uskoro vođa o doručku. "Meni čak ok miriše, ja sam ga sinoć jeo i nije mi ništa bilo", nadovezao se Mario. Ipak, Dejan je imao niz kritika. Neki su odustali od doručka, ostali su jeli - "bolje išta nego ništa".

Patrik je u štali ekipi otkrio da doručak i nije najbolje prošao. Ljuti i ogorčeni, sluge nastavljaju s radom, a obitelj se prihvatila izrade suhozida. "Mislim da smo dobile teži posao nego oni, ali imamo mi planove", otkrila je Nikolina o činjenici da djevojke skupljaju kamenje za izradu suhozida.

Darko u samoći živi samospoznaju i polako izrađuje nacrt za zamku. "Da vidimo što ćemo i kako. Bacio sam se na zadatak, ne znam je li ovo zamka ili hotel za bube", kroz smijeh je ispričao Darko o svom radu.

Foto: RTL

Uslijedilo je glasanje za borbu za imunitet. Rebecca je dala glas Patriku, što ga je oduševilo. Smatra da mu je prava prijateljica. Većina djevojaka je, pak, glas dala Manueli. "Ženska solidarnost", objasnila je Doroteja. Prva je priliku za borbu osvojila Manuela, a potom je uslijedio i odabir Iman. "Nisu svi zadovoljni što moraju glasati za mene, ali nema veze. Kompletno očekivano", komentirala je Iman svoj plasman za borbu za imunitet. "Koji su to jazavci. Razočaran sam i ljut što moji 'prijatelji' Dejan i Ivan me se nisu ni sjetili", otkrio je Patrik.

Nervoza vlada među kandidatima i jer ručka kasni. Vođa obitelji Ivan R došao je u štalu da izradi i prenese nezadovoljstvo članova obitelji. "Svi jedemo istu hranu, nismo se žalili. Velika obitelj izigrava cirkus", komentirao je Patrik. "On samo dođe kad treba nešto reći, izgubljen je, on nije vođa, samo prenosi", ocijenila je vođu Iman.

Foto: RTL

Napeta situacija u štali je kulminirala kada se Manuela zbog svega rasplakala. "Počinje me Iman nervirati, toliko me nervira s teorijama zavjere. Uopće ne znam kako to sve podnosim. Valjda sam sad pukla. Očito tek sad shvaćam kakve se igre igraju ovdje i nekako mislim da ću ostati svoja. Ne želim igrati takvu igru", zaključila je Manuela.

Djevojke su se uskoro borile za imunitet u zanimljivoj igri nazvanoj 'Kokošje nogice'. Pobjedu je izvojevala brža i spretnija Iman. "Jako mi je drago što sam dobila imunitet, ne zbog imuniteta, nego

zbog lica ukućana. Gušt mi je, ja sam bila na tapeti", objasnila je pobjednica Iman. Ukućanima je bilo žao što je Manuela izgubila u borbi za imunitet.

Foto: RTL

Darko se za vrijeme duela spustio do kuće, iskoristio priliku i istuširao se. Uzeo je i ručnik te malo namirnica, a za kraj dana ocijenio je ponovno kako stoje kandidati 'Farme'. Kandidati su se za kraj dana bacili ponovno na izradu tjednog zadatka, a nakon napornog dana svi su se opustili uz 'Farmerski glasnik'.

