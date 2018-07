Maradona zaplakao od sreće: Zaprosio 28-godišnju djevojku

Fue una noche a puro festejo y amor. Rocío Oliva aprovechó que Diego Maradona decidió tomarse unos días de descanso en Argentina y armó una fiesta para celebrar su cumpleaños número 28. En la noche no faltó nada y la música estuvo a cargo del Polaco, uno de los más mimados de Diego y admirado por Rocío, quien le puso la música a la noche. Lejos de aquellos rumores que hablaban de crisis, la pareja estuvo junto toda la noche a pura cumbia y mimos. En el momento del corte de la torta, Diego le dedicó unas palabras y dejó abierta una vez más la chance del casamiento ya que con una sonrisa pícara respondió al pedido de todos los presentes. Ahora la pareja ya prepara su viaje a Bielorrusia para encarar un año muy intenso en el que se esperan novedades y de las buenas. Rocío y Diego más enamorados que nunca y disfrutando de un amor al que a pesar de las trabas, nadie puede derribar. “Es la mujer de mis sueños”, dijo Diego. #maradona @maradona #rociooliva @rocio_g_oliva

