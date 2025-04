Marcela Oroši transformirala se u legendarnog Mišu Kovača! 'Zaista si izgradila njegov svijet'

Na probama mi je bilo jako zabavno. Čim Mišo izađe na stage, čim krene prvi takt, publika sve preuzme. Kad digne ruke, raspjeva cijelu dvoranu, to je njegova moć, priznala je Marcela Oroši nakon jedne od svojih najdojmljivijih transformacija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

U šestoj epizodi zablistala je kao legendarni Mate Mišo Kovač, a izvedbom bezvremenskog hita 'Ti si pjesma moje duše' podigla je publiku na noge i osvojila srca žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Ne prepoznah te! Jako lijepo je bilo! Zaista jedna lijepa emocija koja je ponovno došla na scenu - izjavio je Enis Bešlagić.

- Ovo mi je bilo zaista sjajno zato što si bila dostojanstvena, nisi išla u karikaturu. Ja sam čuo Mišu Kovača - kazao je Mario Roth.

- To si držala od početka do kraja. To je bio jedan tvoj Mišo na kojemu ti mnogi mogu pozaviditi... Izgradila si taj Mišin svijet u samoj sebi, donijela ga nama i hvala ti lijepa - komentirao je Goran Navojec.

- Mene si digla na noge! Ja Mišu obožavam slušati. Čula sam ga danas - rekla je Minea.

Foto: Luka Dubroja