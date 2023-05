Marco Cuccurin nam otkriva sve iza kulisa plesa, o stresu i singlu za Doru: ‘Teško je, nona uskače'

Tri mjeseca nazivali su ih 'bratom i sestrom' u showu 'Ples sa zvijezdama'. Bilo je smijeha, bilo je i suza, a influencer Marco Cuccurin (21) i plesačica Paula Tonković osvojili su pobjednički kipić u plesu. Marca smo ulovili odmah nakon osvajanja titule.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Trenutno sam u buri emocija, najvećoj ikad. Kad te prozovu za nešto za što si radio tolike mjesece, to je jednostavno izvan svih osjećaja i ne da se opisati - rekao nam je presretni Puljanin.

Iako je gotovo cijela dvorana u finalnoj epizodi bila sigurna da će pobjedu odnijeti upravo on te je s oduševljenjem uzvikivala njegovo ime, Marco kaže kako u pobjedu ipak nije bio siguran.

- Uvijek ću govoriti, očekivanja su tu da te razočaraju. Treba uživati u procesu. Paula i ja već četiri mjeseca svaki dan uživamo i dali smo se sto posto u ovaj projekt - otkrio je.

- Izostavili smo obitelj, prijatelje, kućne ljubimce i potpuno se predali da bi točka svaki put bila savršena. Da se pobjeda i nije dogodila, bio bih zahvalan i ne bih ostao razočaran - priznao je Marco.

U showu ga je stalno pratila baka Rita, a dolazio je i otac Bruno. Majka Sanja preminula je 2021. godine, u 53. godini nakon teške bolesti. Od tada su mu njih dvoje najveći oslonac.

Foto: Privatan album

- Bilo je teško i bilo je perioda u kojima sam samo htio doma. Bilo je i momenata kad sam samo bio uporan i rekao sebi 'izdrži još malo'. Moram reći da je nona bila tu sa mnom u Zagrebu jer inače tu ne živim - dodao je Marco.

- Tu je gotovo tri mjeseca živjela sa mnom i svaku je nedjelju dolazila na snimanje. Žena je od 77 godina, i sigurno joj nije lako sjediti po šest-sedam sati dok sve ovo traje, ali uvijek je došla, bodrila me, pljeskala. I sad jedva čekam biti ponovno u obiteljskoj atmosferi jer treba to čovjeku, ne možemo vječito samo raditi - kaže.

Marco nam je govorio i o savjetu žirija koji je najviše prihvatio.

Foto: Privatan album

- Na početku mi je bilo potpuno nejasno kad je Marko Ciboci stalno govorio o toj energiji i napominjao mi kako je energije previše. Iskreno, nisam to vidio kao manu i to mi se činilo kao super stvar. Ali shvatio sam da, ako energija nije kanalizirana i pretočena u pokret, ne dogodi se čarolija koja treba - priznao je.

Marco je nastavio s lijepim riječima o svojoj mentorici Pauli, s kojom je, kako kaže, odmah uspostavio zajednički jezik.

Foto: NOVA TV

- Govorili smo zajednički jezik od prvog dana. Ništa ne bih mijenjao. Ni jedna trzavica ili svađa nije se dogodila u ova četiri mjeseca, a s njom sam u prosjeku provodio 10 sati na dan. Jedemo skupa ručak, doručak, večeru i jedino što doma radimo je spavamo. Vjerojatnost da se posvađamo je stvarno velika, ali nama se to nije dogodilo - izjavio je Marco.

Dodao je i kako je dobro, ali da su ga treninzi izmorili.

Foto: NOVA TV

- Vjerojatno će tijelo, nakon što adrenalin padne, tražiti od mene odmor, ali će me želja da ovo ponovno radim držati više. Ja sam čovjek koji je jednostavno radoholičar te volim i živim ovo što radim. Vrlo brzo ću u studiju nastaviti pjevati i u dvorani nastaviti plesati te pripremati svašta nešto što imam trenutno u planu - kaže nam.

Marcu ovo nije jedino pobjedničko postolje. Prošle godine pobijedio je u showu 'Zvijezde pjevaju' s pjevačicom Mijom Negovetić (20). Otkrio je i daljnje planova.

Foto: Privatni album

- Plan mi je pustiti singl, raditi na albumu s Mijom Negovetić, a s Paulom nastaviti suradnju po pitanju mentoriranja u plesu. Najveći san mi je Dora. Ja ću raditi i truditi se pa ćemo vidjeti što će se dogoditi - rekao nam je Marco.

Prije je javno priznao da mu djetinjstvo nije bilo lako jer su ga zbog biseksualnosti zadirkivali u pulskoj školi. Njegova obitelj sve je prihvatila i podržava ga. Njegov fokus je samo na ljubavi i pozitivi.

Foto: NOVA TV

Svoje osjećaje nakon pobjede s nama je podijelila i Marcova mentorica Paula.

- Čudno je. Ne znam reći ništa drugo osim da je čudno. Svjesna sam, a opet nisam. Sretna sam, umorna, mirna - rekla nam je i dodala kako sada nije nimalo lako.

Foto: NOVA TV

- Nije olakšanje jer svaku sezonu do sada na kraju prevlada tuga. Znaš da je gotovo, da sutra nema tih treninga i snimanja. Svi smo se sprijatelji, ne samo Marco i ja, sprijatelji smo se i s ekipom koja sve to radi - rekla je Paula te dodala kako je sve to vrlo teško i da se sad treba naviknuti na stari život.

- Nekako se sve to siječe naglo i teško je. Sljedeći tjedan ćemo prebroditi to razdvajanje i naviknuti se na neki stari život - dodaje.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Ponosna mentorica također nam govori kako je od Marca od samih početaka imala velika očekivanja.

- Imala sam visoka očekivanja zato što sam, od kada smo se prvi put našli, vidjela koliko želi i koliko se trudi te koliko može fizički. Nisam imala mala očekivanja i znala sam da će 'rasturiti'. Lako je trenirati, ali ostati u glavi pribran, normalan, skroman, a to je najviše uspio Marco, pravi je uspjeh - govori mentorica.

Usprkos lijepim iskustvima i novim prijateljstvima, ovaj projekt sigurno nije bio jednostavan. Paula priznaje kako je bilo teško uskladiti privatan život i treninge, ali da je uvijek radila ono što voli.

Foto: Instagram/Marco Cuccurin

- Bilo je teško, ali nije da radiš nešto što ne voliš pa da žališ što nemaš vremena za druge stvari. Jednostavno znaš da će to sad trajati i uživaš u tome. Znaš da te tvoji prijatelji i obitelj podržavaju. Ono što me veseli nakon svega ovoga je što ću imati više vremena za njih - kaže.

Paula je također ostala prilično tajanstvena kad je riječ o ponovnom pojavljivanju u emisiji 'Ples sa zvijezdama', no rekla je kako je ovo nešto što definitivno voli raditi.

- Trenutno su mi osjećaji vrlo izmiješani. Definitivno da, u smislu da volim ovo raditi, ali u životu se neke stvari mogu i promijeniti, pa ću vidjeti kamo će me to odvesti. Za sada neću ništa obećati - rekla nam je za kraj