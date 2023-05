Tko su pobjednici 'Plesa'? Paula se odrekla mnogih stvari, dok su Marca ljudi teško prihvaćali

Ne znam gdje sam, nije mi ovo realno i jako sam sretan zbog Paule jer je ona to najviše zaslužila i drago mi je da je to dobila. Sve je bilo predivno i ništa ne bismo mijenjali, rekao je Marco Cuccurin nakon što je s Paulom Tonković pobijedio u showu 'Ples sa zvijezdama'. Paula se prošle godine tijekom emisije udala pa je više ne znamo kao Paulu Jeričević, već Tonković. Njezina sestra Petra prva je krenula na ples i onda 'povukla' i mlađu sestru Paulu.

- Onog trena kada je Petra počela ići na natjecanja, ja sam tada bila bez partnera i u sestri sam vidjela uzor i motivaciju da nastavim dalje, pa iako plešući sama po kući s kućnim namještajem. Na kraju se dugogodišnje čekanje partnera isplatilo jer mi je prvi ozbiljniji partner, Marjan Bilonić, pomogao da doma donesem čak deset titula državne prvakinje - pohvalila se Zagrepčanka svojedobno. Najveća podrška u karijeri bila im je obitelj.

- Od mame koja nam je do kasnonoćnih sati ljepila šljokice na kostime, djed koji zaplače svaki put kad nas gleda kako plešemo, baka s modnim savjetima i tata koji nas je pratio na svaki turnir, vozio satima i danima na natjecanjima u nekim selima koji možda ni na kartama nisu upisana - objasnila nam je Paula jednom prilikom i dodala da joj je najteže bilo u srednjoj školi. Tada je plesala s plesačem iz Italije pa je vrijeme provodila van Hrvatske i propustila mnoge rođendane, izlaske i druženja s prijateljima.

Najviše voli ritam rumbe, govorila nam je, i upravo taj ples smatra terapijom za dušu. Otkrila je i na što je ponosna:

- To su pehari i medalje. Svaki put kad čistim sobu i brišem prašinu s pehara sama sebi potiho kažem: 'Bravo Paula' - ispričala je, a sigurno će i pobjeda u 'Plesu sa zvijezdama' s Marcom Cuccurinom, odnosno pehar, imati posebno mjesto u njezinoj zbirci.

Marco je influencer koji šminka, kuha i pjeva te sam sebe uzdržava već četiri godine. Imao teško djetinjstvo. Odrastao je u Puli, a dok su njegovi vršnjaci s 15 godina išli na more i zabavljali se, on je bio šef smjene u jednom restoranu. Marco Cuccurin njegovo je pravo ime, a ne umjetničko ili alter ego.

- Moji su rodom iz Istre, a čak imamo i neke talijanske korijene u obitelji. Ime Marco dobio sam po djedu, majčinu ocu. Moji roditelji su, mogu reći, bili maštoviti pa su se dosjetili da umjesto klasičnog 'k' dodaju 'c' da se spoji s prezimenom. Moram priznati da mi je to super sad za moju karijeru jer je mnogima moje ime i prezime privlačno, a i baš je nekako zvučno - započeo nam je influencer kojega na TikToku prati više od 570 milijuna ljudi. Nije se dobro slagao s ocem, ali odnos se poboljšao pa ga je prošle godine bodrio u studiju showa 'Zvijezde pjevaju', u kojem je Marco pobijedio s mentoricom Mijom Negovetić.

- Da, istina je, imao sam jako teško djetinjstvo jer u toj ranijoj dobi nisam bio shvaćen od strane oca Bruna. U školi su me maltretirali, borio sam se s vršnjačkim nasiljem, a onda bih došao kući, gdje me ni moj otac nije shvaćao. Kao dijete često sam pjevao i plesao. Već tad sam znao što želim biti kad odrastem. Ljudi su me teško prihvaćali, svi su smatrali kako je za muškarce sport, a ne šminka, ples, pjevanje... Tad je to bio psihički brodolom, za mene i mamu. U tim godinama najveću luku spasa sam pronašao u baki, mojoj noni Riti - s gorčinom otkriva Marco.

Njegova nona mu je, uz mamu Sanju, bila i ostala njegov najveći oslonac, a nakon mamine smrti prije dvije godine i njegov tata je, kaže, 'progledao'.

- Mama se borila s bolesti o kojoj ne bih puno pričao. Kad je ona umrla, osjećao sam se kao da je netko otkinuo veliki dio mene, ono dijete u meni. Ostati bez majke tako mlad, to ne bih poželio nikome. Teško je, preteško. Ono što mogu reći je da je moja majka bila dosljedna svog imena. Zvala se Sanja i uvijek je vjerovala u mene i moje snove. Naučila me kako je lijepo maštati i sanjati. Ja sam uz nonu i uz mamu odrastao u osobu koja sam danas. Moja mama je razlog zašto sam se počeo baviti ovim poslom. Ona je oduvijek htjela da uspijem u glazbi. Znam da bi sad bila sretna da me vidi - rekao nam je Cuccurin tijekom sudjelovanja u 'Zvijezde pjevaju'.

Kući sad nosi i titulu pobjednika 'Plesa sa zvijezdama', a našalio se da je on Loreen - ovogodišnja pobjednica Eurosonga, koja je jedina žena koja je dva puta pobijedila na Eurosongu. Marco je na to pomislio jer je pobijedio i u plesnom i u pjevačkom showu.

