Marco Cuccurin pokazao rane od plesa: 'Sve mi se to isplatilo'

Ovako izgleda stopalo plesača pobjednika. Rana na ranu, ali sve se isplatilo, pokazao je influencer Marco Cuccurin (22), pobjednik ovogodišnjeg showa 'Ples sa zvijezdama'.

Marco je pobjedu odnio s mentoricom i plesnom partnericom Paulom Tonković.

Foto: Ivana Prkacin

No da pratitelji ne budu zgroženi s njegovim stopalima, Marco je dodao: 'Inače imam predivna stopala!'.

Od početka plesa promijenio je tri para cipela.

Foto: Ivana Prkacin

- Ako se pitate kako izgledaju pobjedničke cipele. Ljudi moji, kunem vam se ovo je moj treći par otkad je Ples krenuo. Cipele su potpuno uništene, ali vrijedilo je - tvrdi Marco.

'Ples sa zvijedama' nije jedini show u u kojemu je Marco pobijedio. Prošle godine je oduševio publiku i žiri pjevačkim talentom u showu 'Zvijezde pjevaju', a na putu do zvijezda mu nije bilo nimalo lako.

Foto: NOVA TV

Marco je imao teško djetinjstvo, a odrastao je u Puli. Kako nam je jednom prilikom ispričao, dok su njegovi vršnjaci s 15 godina išli na more i zabavljali se, on je bio šef smjene u jednom restoranu i nije niti pomišljao o odlasku na more.

- Da, istina je, imao sam jako teško djetinjstvo jer u toj ranijoj dobi nisam bio shvaćen od strane oca Bruna. U školi su me maltretirali, borio sam se s vršnjačkim nasiljem, a onda bih došao kući, gdje me ni moj otac nije shvaćao. Kao dijete često sam pjevao i plesao. Već tad sam znao što želim biti kad odrastem. Ljudi su me teško prihvaćali, svi su smatrali kako je za muškarce sport, a ne šminka, ples, pjevanje... Tad je to bio psihički brodolom, za mene i mamu. U tim godinama najveću luku spasa sam pronašao u baki, mojoj noni Riti - s gorčinom nam je svojedobno otkrio.