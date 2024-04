Riječki duo The Siids: 'Najteže je bilo krenuti od nule. A Baby Lasagna? Izrazito je skroman...'

Riječki duo THE SIIDS nedavno je objavio svoj drugi album imena 'I I' kojim su oduševili svoje obožavatelje. Javnost je Darka Terlevića i Stanislava Grdakovića upoznala kao članove benda Morso, a svoju su priču kao THE SIIDS započeli prije nekoliko godina. Razgovarali smo sa Stanislavom koji nam je ispričao o početcima dua, budućim projektima te predstavniku Hrvatske na Eurosongu - Baby Lasagni.

- Nakon prestanka aktivnog rada našeg zajedničkog benda Morso, odlučili smo se maknuti iz sredine u kojoj živimo te smo na glazbeno i životno resetiranje otišli u Australiju. Tamo je pala odluka prije svega da nastavljamo dalje sa zajedničkim radom, a zatim i skica te idejni plan za ono što su danas THE SIIDS. Kako prolazi vrijeme, sve smo sigurniji da je ono što smo tamo zamislili zaista postalo odraz onoga što želimo u glazbi - rekao nam je. Kako kaže, najteže im je u početku bilo 'napuniti baterije' te krenuti od nule.

- To se više odnosilo na međuljudske odnose i nejasnu sliku rezultata glazbe koju želiš stvarati. Kad sve to makneš od sebe i kreneš od onog što voliš u glazbi, sve postane jasno. Nakon prve stvari koju smo napravili kao The Siids sve nekako ide svojim putem i tempom koji diktiraju pjesme - ispričao je.

Foto: Kristina Barišić

Dvojac je 2019. godine objavio prvi album naziva 'Brutalist', koji je ubrzo postao vrlo uspješan. Kako kažu, zadovoljni su reakcijama publike na njihov drugi album.

- Teret drugog albuma smo čini se uspjeli iznijeti, 'I I' je od struke dobio recenzije iznad svih očekivanja. Ono što dolazi od ljudi sa strane je iznenađujuće šaroliki izbor pjesama koje su im favoriti, što svakako pokazuje da nismo pogriješili što smo na ovom albumu priču proširili stilski, produkcijski, aražmanski, ali pritom nekako trudeći se zadržati bit koju smo postavili na prvom albumu. Sada dolazi period sviranja i promocije te direktna interakcija s ljudima što je zapravo i pravi test za sve što radiš - kaže. Na novom albumu se nalazi 11 pjesama, a Stanislav nam je otkrio postoji li neka pjesma koja im je posebno draga.

- Dok radiš na albumu uvijek ti je svaka iduća nova pjesma najdraža, onda ih jedan period sve mrziš da bi se na kraju kako ih završavaš, ponovo zaljubio u svaku od njih. Slično je to kao veze s ljudima. Nakon priprema za svirke i rada na live aranžmanima u fazi smo da nam se pjesma 'We’ll Wait For It' nekako uvlači dublje pod kožu - rekao je.

Od objave prvog njihovog albuma je prošlo pet godina, a kako kaže Stanislav, ne misle da se njihov zvuk promijenio do danas, nego da se jednostavno proširio.

- Kako su nove pjesme i atmosfere u njima otvarale neka nova mjesta, tako su se aranžmanska rješenja te vrste instrumenata korištene u njima jednostavno nadogradile na ono što smo prije radili. Svaka nova stvar je zasebno glazbeno putovanje, a na ovom albumu išli smo u svim smjerovima - kaže. Izlazak albuma obilježili su koncertom u riječkom Pogonu kulture.

- To je bio koncert na kojem smo imali mogućnost izvesti live točno onako kako želimo da THE SIIDS izgleda i zvuči u budućnosti. Naravno, kada god nam tehnički i financijski uvjeti to dozvole. Osim novih aranžmana te spoja dva albuma pojačali smo se i trećim članom Dinom Šimonovićem (Boris Štok) na bubnjevima te uigranim ljudima na zvuku i svjetlu. Klub je bio pun, a to je najveća nagrada za uložen trud - rekao nam je.

Uskoro će duo nastupiti i u zagrebačkom klubu Boogaloo, 4. svibnja, kao support bendu LEAP. Nakon toga će početi dogovarati samostalne svirke po Zagrebu kao i ljetne nastupe na festivalima. Također, nadaju se da će izdati i novi album na vinilu. Grdaković nam je otkrio i snimaju li nove pjesme te imaju li viziju za neki sljedeći album.

- Već smo počeli razgovarati o smjeru koji bi trebao pratiti novi materijal te preslušali neke od Darkovih skica koje bi mogle ići u tom smjeru, ali ništa više od toga dok ne postavimo aktualni album do kraja - rekao je pa dodao:

- Mislimo da nije nužno srljati u stvaranje nečeg potpuno drugačijeg samo da bi bilo drugačije. Treba krenuti od sebe i onoga što nas u glazbi raduje i daje nam motiva za stvaranje.

S glazbenikom smo pričali o Dori te o našem predstavniku Baby Lasagni. Njegovu su pjesmu poslušali te ju i pohvalili.

- To je pjesma koja ima sve školske elemente da bi bila visoko plasirana. Ušla je kao rezerva, ima ubojit riff, nosi ju izrazito skroman dečko, govori jezikom ceste, a simpatičan je elitistima te se zvukovno uklapa u visoko plasirane pjesme na eurosongu. Što više treba? - rekao nam je. Kako kaže, oni se ne trenutačno ne vide u formatu Dore.

Foto: DPPA/SIPA USA

- Više su o tome razmišljali ljudi oko nas i puno njih nas vidi tamo. Nikad ne reci nikad, ali za sada se ne vidimo u tom formatu. Sigurno da bi nam se otvorila mnoga vrata i došli bi u kratkom roku do puno većeg broja ljudi. Realno, ako ideš sa svojom pjesmom i ne prilagođavaš se s umjetničke strane format, nema tu puno argumenata protiv, osim jednog, a to je velika negativa u medijima kojom su bombardirani više manje svi sudionici. Mi glazbu radimo da bi u njoj guštali s ljudima do kojih ona dopire, bez obzira na brzinu kojom se to događa - rekao nam je.