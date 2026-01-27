Obavijesti

POP SENZACIJA

Marcus i Martinus nastupili su u Tvornici: Cijela dvorana vrištala

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Dunja Lugarić

Braća blizanci iz Norveške proslavili su se još kao djeca. Zatim su prije dvije godine predstavljali Švedsku na Eurosongu, a sad su ponovno na turneji u sklopu koje su došli i u Zagreb

Norveška pop seznacija, braća blizanci Marcus & Martinus nastupili su u ponedjeljak u prepunoj zagrebačkoj Tvornici kulture. Oduševljeni fanovi su tijekom cijeloj koncerta pjevali uglas njihove pjesme, a posebno su očarali i koreografijama. Mnogi su euforično vrištali kada su se popeli na pozornicu i krenuli s koncertom. 

Marcus & Martinus u Tvornici kulture 01:07
Marcus & Martinus u Tvornici kulture | Video: 24sata/Dunja Lugarić

A ovo im nije bio prvi nastup u Hrvatskoj. Još kao dječaci su u Domu sportova nastupili 2018. godine, a tada su i u Avenue Mallu potpisivali autograme te su, kao veliki fanovi nogometa, zaigrali s igračima Dinama.

Prije dvije godine blizanci su za 24sata otkrili kako obožavaju igrati nogomet i da ne propuštaju priliku da treniraju čak i kad imaju pune ruke posla. Omiljeni im je hrvatski nogometaš Luka Modrić. 

Zagreb: Norveške pop zvijezde Marcus & Martinus u Menartovoj knjižari družili se s obožavateljima
Zagreb: Norveške pop zvijezde Marcus & Martinus u Menartovoj knjižari družili se s obožavateljima | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

- On je velika legenda i jako je teško ne reći njegovo ime - rekli su nam tada. 

Tada su se pripremali za nastup na Eurosongu gdje su, iako su Norvežani, predstavljali Švedsku. S pjesmom 'Unforgettable' pobijedili su na švedskoj inačici Dore, Melodifestivalenu, a na Eurosongu su završili na devetom mjestu. Drugo je mjesto tada zauzeo hrvatski predstavnik Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. 

Marcus and Martinus perform at the final of 'Melodifestivalen' at Friends Arena in Solna, Stockholm
Foto: Claudio Bresciani/TT/REUTERS

I ove su godine na neki način povezani s Eurosongom. Naime, njihova mlađa sestra Emma Gunnarsen natjecat će se krajem veljače na norveškom izboru Melodi Grand Prixu te pokušati predstavljati Norvešku na Eurosongu u Beču ove godine. 

VIOLINOM OSVOJIO SVIJET Sjećate li ga se? Na Eurosongu je pobijedio 2009. godine, a sada bi se ponovno natjecao...
Sjećate li ga se? Na Eurosongu je pobijedio 2009. godine, a sada bi se ponovno natjecao...

