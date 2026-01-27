Marcus i Martinus nastupili su u Tvornici: Cijela dvorana vrištala

Norveška pop seznacija, braća blizanci Marcus & Martinus nastupili su u ponedjeljak u prepunoj zagrebačkoj Tvornici kulture. Oduševljeni fanovi su tijekom cijeloj koncerta pjevali uglas njihove pjesme, a posebno su očarali i koreografijama. Mnogi su euforično vrištali kada su se popeli na pozornicu i krenuli s koncertom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Marcus & Martinus u Tvornici kulture | Video: 24sata/Dunja Lugarić

A ovo im nije bio prvi nastup u Hrvatskoj. Još kao dječaci su u Domu sportova nastupili 2018. godine, a tada su i u Avenue Mallu potpisivali autograme te su, kao veliki fanovi nogometa, zaigrali s igračima Dinama.

Prije dvije godine blizanci su za 24sata otkrili kako obožavaju igrati nogomet i da ne propuštaju priliku da treniraju čak i kad imaju pune ruke posla. Omiljeni im je hrvatski nogometaš Luka Modrić.

Zagreb: Norveške pop zvijezde Marcus & Martinus u Menartovoj knjižari družili se s obožavateljima | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

- On je velika legenda i jako je teško ne reći njegovo ime - rekli su nam tada.

Tada su se pripremali za nastup na Eurosongu gdje su, iako su Norvežani, predstavljali Švedsku. S pjesmom 'Unforgettable' pobijedili su na švedskoj inačici Dore, Melodifestivalenu, a na Eurosongu su završili na devetom mjestu. Drugo je mjesto tada zauzeo hrvatski predstavnik Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'.

Foto: Claudio Bresciani/TT/REUTERS

I ove su godine na neki način povezani s Eurosongom. Naime, njihova mlađa sestra Emma Gunnarsen natjecat će se krajem veljače na norveškom izboru Melodi Grand Prixu te pokušati predstavljati Norvešku na Eurosongu u Beču ove godine.