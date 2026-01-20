Obavijesti

VIOLINOM OSVOJIO SVIJET

Sjećate li ga se? Na Eurosongu je pobijedio 2009. godine, a sada bi se ponovno natjecao...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate li ga se? Na Eurosongu je pobijedio 2009. godine, a sada bi se ponovno natjecao...
Foto: A3417 Ulrich Perrey/DPA

Norveška će krajem veljače održati natjecanje na kojem će odlučiti tko će ih predstavljati ove godine na Eurosongu u Beču. Među izvođačima je i Rybak, koji je odnio pobjedu na ovom natjecanju još 2009. godine

Admiral

Brojne države pripremaju se za ovogodišnji Eurosong, koji će se održati u svibnju u Beču. Sredinom idućeg mjeseca održat će se Dora, na kojoj se natječu 24 izvođača te će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na ovom natjecanju. Svojeg predstavnika će krajem veljače znati i Norvežani, koji su ovih dana privukli pozornost nekim kandidatima. 

Naime, po treći put na Eurosong želi Alexander Rybak, koji je na ovom natjecanju i pobijedio 2009. godine s pjesmom 'Fairytale'. Još jednom se natjecao, i to 2018. te je tada u finalu završio na 15. mjestu. Sada je jedan od devet izvođača koji će se natjecati na Melodi Grand Prixu (MGP) i pokušati po treći put predstavljati Norvešku na Eurosongu. 

Osim Rybaka, među natjecateljima na MGP-u je i sestra poznatog glazbenog dua, blizanaca Marcusa i Martinusa. Oni su se natjecali na Eurosongu prije dvije godine, u švedskom Malmou, ali su tada predstavljali Švedsku. Kako su nam ispričali uoči Eurosonga tada, za Švedsku su se odlučili jer su ih u Norveškoj gledali kao dječje i 'teen' zvijezde. 

Marcus and Martinus celebrate winning the final of 'Melodifestivalen' at Friends Arena in Solna, Stockholm
Foto: Claudio Bresciani/TT/REUTERS

- Počeli smo iznova u Švedskoj. Htjeli smo pokazati da smo odrasli - rekli su nam tada. Oni će ovih dana imati koncert u Zagrebu, dok će njihova sestra idućeg mjeseca pokušati postati predstavnica Norveške na Eurosongu. 

Ylvis bojkotiraju zbog Izraela 

I dok se brojni natjecatelji pripremaju za svoje inačice 'Dore', drugi su odustali od njih zbog pitanja sudjelovanja Izraela na Eurosongu, a koje se povlači već par godina. Na MGP tako neće ići Ylvis, glazbeno-komičarski duo koji čine braća Bård i Vegard Ylvisåker, a koje je globalno proslavio hit "The Fox (What Does the Fox Say?)" iz 2013. godine. Kao razlog svog povlačenja su naveli neslaganje s odlukom Europske radiodifuzijske unije (EBU) da ne isključi Izrael s natjecanja. 

ZBOG JEDNE ODLUKE Sjećate se ovog hita? Njegovi su kreatori opet u centru pažnje
Sjećate se ovog hita? Njegovi su kreatori opet u centru pažnje

Braća su pripremala pjesmu za Melodi Grand Prix 2026., s nadom da će predstavljati Norvešku na jubilarnom 70. Eurosongu u Beču. Kako su otkrili u službenoj izjavi, imali su spreman "zabavan koncept i pjesmu" za koju su vjerovali da bi se savršeno uklopila u eurovizijski kontekst.

Ipak, njihovo sudjelovanje bilo je uvjetovano. U izjavi objavljenoj na Instagramu pojasnili su svoj stav, navodeći da su norvešku televiziju NRK još rano u procesu obavijestili o svom uvjetu.

- Rano u procesu, jasno smo dali do znanja NRK-u da se ne želimo pojaviti na istoj pozornici kao Izrael sve dok se nastavljaju ratni zločini i kršenja međunarodnog prava. Nadali smo se da će EBU zaključiti da izraelskoj televiziji neće biti dopušteno sudjelovanje na ovogodišnjem Eurosongu, kao što su to učinili s Rusijom kada je napala Ukrajinu 2022. godine - naveli su. 

LISINSKI 1990. Eurosong u Zagrebu pratili su skandali: Franji Tuđmanu odbili zahtjev, problemi u prijenosu...
Eurosong u Zagrebu pratili su skandali: Franji Tuđmanu odbili zahtjev, problemi u prijenosu...

- Veselili smo se stvaranju showa i izvedbi našeg novog supermegahita te se nadali da ćemo predstavljati Norvešku u Beču, ali s obzirom na trenutnu situaciju, to je nešto iza čega ne možemo stajati. Nadamo se da će se situacija promijeniti i da će Eurovizija ponovno postati ujedinjujuća proslava kakva bi trebala biti - poručili su za kraj.

