Obavijesti

Show

Komentari 2
DOBILA TIJARU

Margarita Pažur izabrana je za novu Miss Varaždinske županije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Margarita Pažur izabrana je za novu Miss Varaždinske županije
7
Foto: Božidar Breški za Miss Hrvatske/ PR

Margarita Pažur iz Budinščine svestrana je fizioterapeutkinja i instruktorica reformer pilatesa. Uz uspješno završen preddiplomski studij, Margarita se ističe znanjem stranih jezika

Admiral

Sračinec je ove godine bio domaćin ljepote, elegancije i mladenačke ambicije. U predivnom okruženju parka Velika graba, pred uistinu velikim brojem posjetitelja, održan je izbor Miss Varaždinske županije, a večer ispunjena glamurom, modom i odličnom atmosferom uveličana  je izborom nove predstavnice Varaždinske županije na nacionalni izbor Miss Hrvatske.

UTRKA ZA KRUNU ANKETA One su finalistice za Miss Virovitičko-podravske županije. Koja je vaš favorit?
ANKETA One su finalistice za Miss Virovitičko-podravske županije. Koja je vaš favorit?

Lijepom tijarom okrunila se Margarita Pažur (25) i time osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora za Miss Hrvatske. Margarita Pažur iz Budinščine svestrana je fizioterapeutkinja i instruktorica reformer pilatesa. Uz uspješno završen preddiplomski studij, Margarita se ističe znanjem stranih jezika, tečnom komunikacijom na engleskom i njemačkom, dok trenutno uči i španjolski. Njeni interesi su raznoliki, od latinoameričkih plesova i makeup-a do čitanja i poduzetništva.

Foto: Božidar Breški za Miss Hrvatske/ PR

- Tijekom prakse u bolnici stekla sam dragocjeno iskustvo radeći sa starijim i nemoćnim osobama, što je dodatno oblikovalo moju empatiju - izjavila je. 

Prijatelji je opisuju kao elokventnu, organiziranu i ambicioznu osobu koja vjeruje da se u svakoj situaciji može pronaći nešto dobro. Njezin životni moto je: 'Nakon svake kiše uvijek dolazi sunce'.

NAJLJEPŠA MAMA HRVATSKE Bojnica trudna sedmi put išetala je na pistu i uzela titulu Miss
Bojnica trudna sedmi put išetala je na pistu i uzela titulu Miss

Titulu prve pratilje ponijela je Ariana Martinec, koja je također oduševila stručni žiri i publiku svojim nastupom.

Foto: Božidar Breški za Miss Hrvatske/ PR

Pobjednica izbora Miss Varaždinske županije Margarita, postala je sedma finalistica nacionalnog izbora te će predstavljati svoju županiju na završnici 31. izbora za Miss Hrvatske, gdje će imati priliku boriti se za prestižnu krunu najljepše Hrvatice i plasman na svjetski izbor Miss World.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović
NAKON ŠEST GODINA VEZE

FOTO U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović

Mlada je zablistala u trenutno najpoželjnijoj vjenčanici. Riječ je o luksuznoj kreaciji australskog brenda Kyha, modelu Winton koji stoji više od 5000 eura
FOTO Jao, Lille! Ovo nije za one slabog srca! Pozirala polugola, pokazala i guzu u tangicama
PJEVAČICA OČARALA

FOTO Jao, Lille! Ovo nije za one slabog srca! Pozirala polugola, pokazala i guzu u tangicama

Crno izdanje Lidije Bačić popravilo je dan mnogim njezinim fanovima! Na sebi je imala crnu kapu, rukavice, grudnjak, haltere i cipele na petu, a u jednom trenutku pokazala je i guzu u tangicama
FOTO Kim bodrila Hamiltona u dekolteu: Stigla sa sestrom, svi su gledali u njihove bujne grudi
F1 U MONACU

FOTO Kim bodrila Hamiltona u dekolteu: Stigla sa sestrom, svi su gledali u njihove bujne grudi

Starleta je došla dati podršku dečku Lewisu Hamiltonu, a društvo joj je pravila sestra Khloe. Cure su se baš 'sredile' - iako su bile u crnini, mamile su osmijehe dubokim dekolteom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026