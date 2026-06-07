Margarita Pažur izabrana je za novu Miss Varaždinske županije

Sračinec je ove godine bio domaćin ljepote, elegancije i mladenačke ambicije. U predivnom okruženju parka Velika graba, pred uistinu velikim brojem posjetitelja, održan je izbor Miss Varaždinske županije, a večer ispunjena glamurom, modom i odličnom atmosferom uveličana je izborom nove predstavnice Varaždinske županije na nacionalni izbor Miss Hrvatske.

Lijepom tijarom okrunila se Margarita Pažur (25) i time osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora za Miss Hrvatske. Margarita Pažur iz Budinščine svestrana je fizioterapeutkinja i instruktorica reformer pilatesa. Uz uspješno završen preddiplomski studij, Margarita se ističe znanjem stranih jezika, tečnom komunikacijom na engleskom i njemačkom, dok trenutno uči i španjolski. Njeni interesi su raznoliki, od latinoameričkih plesova i makeup-a do čitanja i poduzetništva.

Foto: Božidar Breški za Miss Hrvatske/ PR

- Tijekom prakse u bolnici stekla sam dragocjeno iskustvo radeći sa starijim i nemoćnim osobama, što je dodatno oblikovalo moju empatiju - izjavila je.

Prijatelji je opisuju kao elokventnu, organiziranu i ambicioznu osobu koja vjeruje da se u svakoj situaciji može pronaći nešto dobro. Njezin životni moto je: 'Nakon svake kiše uvijek dolazi sunce'.

Titulu prve pratilje ponijela je Ariana Martinec, koja je također oduševila stručni žiri i publiku svojim nastupom.

Foto: Božidar Breški za Miss Hrvatske/ PR

Pobjednica izbora Miss Varaždinske županije Margarita, postala je sedma finalistica nacionalnog izbora te će predstavljati svoju županiju na završnici 31. izbora za Miss Hrvatske, gdje će imati priliku boriti se za prestižnu krunu najljepše Hrvatice i plasman na svjetski izbor Miss World.