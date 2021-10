Sedam mjeseci nakon što su je brat Morgan (61) i sestra Alison (59) tužili za klevetu zbog objave memoara 'The Meaning of Mariah Carey', pjevačica Mariah Carey (52) prodala je dugogodišnji dom svoje mame Patricie Carey (84) u New Yorku za 757.444 dolara, oko pet milijuna kuna. Godinu ranije Mariah ju je smjestila u luksuzni starački dom na Floridu.

Mariah je kupila kuću 1994. godine za 419.000 dolara (blizu tri milijuna kuna), piše New York Post.

Nekretnina s četiri spavaće sobe i tri kupaonice našla je kupca u srpnju, samo tri tjedna nakon što je stavljena na prodaju. Službeno je prodana ranije ovog mjeseca za 757.444 dolara, oko pet milijuna kuna. Kuća je bila prazna godinu dana prije nego što je u lipnju stavljena na prodaju.

Prošle godine, Carey je Patriciu premjestila u West Palm Beach na Floridi kako bi živjela u luksuznom domu za starije osobe.

Mjesečna najamnina kreće se od 35 tisuća kuna, a uključuje doručak i večeru, sve aktivnosti i satove fitnesa, unutarnji i vanjski bazen, prijevoz i tjedno čišćenje, piše Dirt.

Mariah ima kompliciran odnos sa svojom obitelji. Prilikom izlaska memoara u intervju za Oprah Winfrey ispričala je kako Patricia, koja je profesionalna operna pjevačica bila jako ljubomorna na svoju kći te joj je jednom prilikom rekla 'da se može samo nadati da postane upola dobra pjevačica kao što je ona'.