Mariah Carey svake godine na hitu zaradi više od 5 mil. kuna

Redovito je najslušanija pjesma na streamingu, a nezaobilazna je na svim listama božićnih pjesama. Da, riječ je o legendarnom hitu 'All I Want For Christmas Is You' koji je i danas po mnogima jedan od najpopularnijih božićnih hitova.

Snimljen je davne 1994., a Mariah Carey (52) izvedbom ovog svjetskog hita 'završila' je na samom vrhu glazbenih top ljestvica. Sve se to iznova ponavlja svake godine oko Božića.

Bez obzira na to što je od izlaska ove pjesme prošlo već 26 godina, 'All I Want For Christmas Is You' još se uvijek vrti na radijskim postajama.

Međutim, to nije sve. Pjevačica svake godine na svojem najvećem božićnom hitu zaradi šokantno vrtoglavu svotu, a samo 2018. 'All I Want For Christmas Is You' donio joj je 625 tisuća funti, odnosno preko pet milijuna kuna, prenosi Mirror.

Iako je prije toga izdala čak tri albuma, Mariah svoju popularnost može zahvaliti upravo ovom hitu. Napravila ga je u suradnji s glazbenim producentom Walterom Afanasieffom (64), a kako je rekao 2014. u intervjuu za Billboard, na ideju o pjesmi došli su sasvim slučajno i nisu imali pojma kakvu će popularnost postići.

- Uvijek smo surađivali na takav način. Najprije smo skladali samo melodiju, a tek kasnije dovršili tekstom. Ovu pjesmu napravili smo u vrlo kratkom vremenu, bilo nam je mnogo lakše nego inače. Pokušao sam unijeti neke specifične riječi, tekst koji prije još nikad nismo mogli čuti - rekao je Afanasieff.

'All I Want For Christmas Is You' samo je jedna od mnogih božićnih pjesama koje su se našle na albumu tada 23-godišnje pjevačice. Na snimanje božićnog albuma 'Merry Christmas' nagovorio ju je tadašnji suprug Tommy Mottola (73) s kojim je bila u braku pet godina.

Smatra se da je upravo brak sa 21 godinu starijim Mottolom lansirao njezinu karijeru. Bez obzira na to što je zarada prodaje albuma američke pjevačice bila zajednička, poteškoće u braku ipak su prevladale te se par razveo 1998.

No, uspješna karijera nije došla tek tako. Malo kome je poznato da je Mariah imala teško djetinjstvo, posebno zbog svog porijekla koji joj je zadavao velike probleme kad se tek počela baviti glazbom.

Naime, njezina je majka bjelkinja, dok joj je otac bio afričko-hispanskog porijekla. Nakon što su se rastali, Mariah se često susretala s osudama i uvredama zbog kojih se često morala truditi, kako kaže, više i jače od ostalih.

Prisjetimo se, pjevačicu su obožavatelji nedvano prozvali nakon što se u viralnom videu vidi kako koristi teleprompter tijekom izvođenja svoje pjesme, 'All I Want for Christmas Is You'.

Video se pojavio samo dan nakon što je pjevačica - koja je sebe prozvala Kraljicom Božića - optužena da pjeva na playback. Obožavatelji su na društvenim mrežama istaknuli da Careyin besprijekoran vokal zvuči vrlo previše slično snimljenoj verziji pjesme iz 1994. godine.

