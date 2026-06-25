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sad glumi u 'divljim pčelama'

Marija Borić otkrila zašto je godinama nije bilo na televiziji

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Marija Borić otkrila zašto je godinama nije bilo na televiziji
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Foto: Neva Žganec/PIXSELL

Otkrila je kako danas bira projekte te što joj je suprug rekao prije nego što je prihvatila novu ulogu

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Znali su me često pitati: 'Zašto te nema na televiziji?'. Pa ja ću vam iskreno reći - nisu me zvali. Zašto? Ne znam, tako se to u životu poklopi, ali to se dogodi s razlogom, rekla je glumica Marija Borić Jerneić (45) u podcastu Ane Radišić 'Novi horizonti'. Gledatelji je pamte iz serija 'Stella', 'Stipe u gostima', 'Najbolje godine' i 'Ponos Ratkajevih', a danas se na male ekrane vratila ulogom Karmele u seriji 'Divlje pčele'

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Ispričala je kako se sve promijenilo nakon što su ona i suprug, ugledni HDZ-ovac i savjetnik poličara, Branimir Jerneić, dobili dvoje djece, sina Roka i kćer Ritu.

- 'Divlje pčele' su zapravo došle u trenutku kad, udala sam se, muž i ja smo dobili dvoje djece, imamo obitelj. Jedan me je režiser i producent u šestom mjesecu prošle godine pitao da li bi došla snimati seriju. Ja sam mu rekla - glavnu ulogu ne mogu. Ja to ne želim, ja želim biti prisutna u životima svoje djece, ali jedan do tri dana tjedno, to bih voljela - rekla je.

Nedugo nakon toga stigao je još jedan poziv, i to za ulogu za koju je na castingu bila godinu dana ranije. 

-  Ja sam na to već zaboravila i on meni ponudi ulogu i ja kažem: 'Koji je intenzitet, kako bi to išlo?'. I on meni kaže: 'Ona ima 3,2 scene po epizodi i to bi trebalo biti tako negdje u prosjeku jedan do tri dana tjedno snimanja' - prisjetila se.

Upravo je suprugova podrška bila presudna da prihvati ulogu.

- Nakon toga sam razgovarala s mojim mužem koji je rekao: 'Ti to moraš raditi zato što ti kad radiš ti si bolja osoba i tebi to sada treba'. Ja sam evo na to pristala jer moj posao je moja mentalna hrana i ja sam zbog toga zahvalna i zapravo sam presretna. A još utoliko više mi je drago što se ljudima ta serija jako sviđa - rekla je.

Foto: Instagram

Marija se prije desetak godina nakon 13 godina života u Zagrebu vratila u rodno Zagorje. Godine 2019. u tajnosti se udala za Branimira Jerneića, s kojim ima sina Roka i kćer Ritu. Obitelj danas živi u Stubičkim Toplicama.

- Ja se, zapravo, nisam preselila, već sam se samo nakon dužeg vremena provedenog u Zagrebu vratila doma u Stubake. Ima jedna poslovica koju često znam govoriti svojim prijateljima kao savjet, a ta je 'kad ne znaš kud bi, vrati se doma'. To se i meni dogodilo. Bila sam u nekom životnom vakuumu i jedina ispravna stvar koji sam mogla napraviti je vratiti se doma. Tada se moj život posložio i sada s odmakom znam da je to najbolje kaj sam sebi mogla dati - ispričala nam je u listopadu prošle godine.

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