Otkrila je kako danas bira projekte te što joj je suprug rekao prije nego što je prihvatila novu ulogu
Marija Borić otkrila zašto je godinama nije bilo na televiziji
Znali su me često pitati: 'Zašto te nema na televiziji?'. Pa ja ću vam iskreno reći - nisu me zvali. Zašto? Ne znam, tako se to u životu poklopi, ali to se dogodi s razlogom, rekla je glumica Marija Borić Jerneić (45) u podcastu Ane Radišić 'Novi horizonti'. Gledatelji je pamte iz serija 'Stella', 'Stipe u gostima', 'Najbolje godine' i 'Ponos Ratkajevih', a danas se na male ekrane vratila ulogom Karmele u seriji 'Divlje pčele'.
Ispričala je kako se sve promijenilo nakon što su ona i suprug, ugledni HDZ-ovac i savjetnik poličara, Branimir Jerneić, dobili dvoje djece, sina Roka i kćer Ritu.
- 'Divlje pčele' su zapravo došle u trenutku kad, udala sam se, muž i ja smo dobili dvoje djece, imamo obitelj. Jedan me je režiser i producent u šestom mjesecu prošle godine pitao da li bi došla snimati seriju. Ja sam mu rekla - glavnu ulogu ne mogu. Ja to ne želim, ja želim biti prisutna u životima svoje djece, ali jedan do tri dana tjedno, to bih voljela - rekla je.
Nedugo nakon toga stigao je još jedan poziv, i to za ulogu za koju je na castingu bila godinu dana ranije.
- Ja sam na to već zaboravila i on meni ponudi ulogu i ja kažem: 'Koji je intenzitet, kako bi to išlo?'. I on meni kaže: 'Ona ima 3,2 scene po epizodi i to bi trebalo biti tako negdje u prosjeku jedan do tri dana tjedno snimanja' - prisjetila se.
Upravo je suprugova podrška bila presudna da prihvati ulogu.
- Nakon toga sam razgovarala s mojim mužem koji je rekao: 'Ti to moraš raditi zato što ti kad radiš ti si bolja osoba i tebi to sada treba'. Ja sam evo na to pristala jer moj posao je moja mentalna hrana i ja sam zbog toga zahvalna i zapravo sam presretna. A još utoliko više mi je drago što se ljudima ta serija jako sviđa - rekla je.
Marija se prije desetak godina nakon 13 godina života u Zagrebu vratila u rodno Zagorje. Godine 2019. u tajnosti se udala za Branimira Jerneića, s kojim ima sina Roka i kćer Ritu. Obitelj danas živi u Stubičkim Toplicama.
- Ja se, zapravo, nisam preselila, već sam se samo nakon dužeg vremena provedenog u Zagrebu vratila doma u Stubake. Ima jedna poslovica koju često znam govoriti svojim prijateljima kao savjet, a ta je 'kad ne znaš kud bi, vrati se doma'. To se i meni dogodilo. Bila sam u nekom životnom vakuumu i jedina ispravna stvar koji sam mogla napraviti je vratiti se doma. Tada se moj život posložio i sada s odmakom znam da je to najbolje kaj sam sebi mogla dati - ispričala nam je u listopadu prošle godine.
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