Marija iz 'Života na vagi' otkrila da joj je uklonjen tumor: 'Bio je na trbuhu, operirali su me...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Marija iz 'Života na vagi' otkrila da joj je uklonjen tumor: 'Bio je na trbuhu, operirali su me...'
Foto: RTL

Bivša natjecateljica reality showa 'Život na vagi' ispričala je kako je riješila tumor koji je imala na trbuhu. U sedmom mjesecu ga je napipala, ali ga je, kaže, ignorirala dok nije buknuo

Mariju Novak smo gledali u osmoj sezoni showa 'Život na vagi'. Ušla je s 163,1 kg, a nakon showa izgubila je nevjerojatnih 58,3 kg. Sada je otkrila kako je imala tumor na trbuhu.

Foto: RTL

- Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju - rekla je Marija za RTL.

Završila je na operaciji, a u srijedu je puštena na kućnu njegu pa trenutno miruje.

- Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto - kaže.

Foto: RTL

Dodaje kako ju je zabrana treniranja posebno pogodila.

- Plakala sam kad sam to doznala. Najiskrenije, to mi je najteži dio - govori bivša natjecateljica 'Života na vagi'.

Ističe kako je trenutno fokusirana na sebe i svoje ozdravljenje. Prije mjesec dana hrabra Marija je otkrila i kako se razvela. Tada je odgovorila pratiteljici koja ju je pitala je li joj suprug bio podrška u procesu mršavljenja.

Foto: RTL

- Da je moj muž bio podrška, ne bih bila rastavljena. Najveća podrška bili su moji roditelji, obitelj i nekoliko prijatelja. Hvala na pitanju - odgovorila je tada.

