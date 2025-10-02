Marija iz 'Života na vagi' otkrila da joj je uklonjen tumor: 'Bio je na trbuhu, operirali su me...'

Mariju Novak smo gledali u osmoj sezoni showa 'Život na vagi'. Ušla je s 163,1 kg, a nakon showa izgubila je nevjerojatnih 58,3 kg. Sada je otkrila kako je imala tumor na trbuhu.

- Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju - rekla je Marija za RTL.

Završila je na operaciji, a u srijedu je puštena na kućnu njegu pa trenutno miruje.

- Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto - kaže.

Dodaje kako ju je zabrana treniranja posebno pogodila.

- Plakala sam kad sam to doznala. Najiskrenije, to mi je najteži dio - govori bivša natjecateljica 'Života na vagi'.

Ističe kako je trenutno fokusirana na sebe i svoje ozdravljenje. Prije mjesec dana hrabra Marija je otkrila i kako se razvela. Tada je odgovorila pratiteljici koja ju je pitala je li joj suprug bio podrška u procesu mršavljenja.

- Da je moj muž bio podrška, ne bih bila rastavljena. Najveća podrška bili su moji roditelji, obitelj i nekoliko prijatelja. Hvala na pitanju - odgovorila je tada.