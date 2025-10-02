GallaSandalla ispao je iz Života na vagi: 'Borba nije gotova...'

GallaSandalla ispao je u srijedu iz 'Života na vagi'. Ovaj influencer, inače pravog imena Ivan Galenić, imao je najniži postotak izgubljene tjelesne mase. Nakon ispadanja je rekao kako je razočaran, ali da na to ne gleda kao na kraj.

- Da, moje putovanje ovdje završava, ali moja borba za zdravlje tek počinje. Vraćam se svojoj obitelji, koja mi je najveća podrška i koja mi neizmjerno nedostaje, jači nego ikad - rekao je Ivan. Istaknuo je kako od cilja neće odustati.

- Svaki savjet trenera, svaka riječ podrške mojih prijatelja iz kuće, ostat će zauvijek urezani u meni. Obećavam svima koji su me pratili i navijali za mene da ih neću iznevjeriti. Moja borba nije gotova, samo se seli izvan dosega kamera - dodao je.

Foto: rtl

Ispadanje je komentirao i njegov trener Edo koji je rekao da je razočaran jer zna koliki potencijal Ivan ima i što je sve mogao postići u showu.

- Međutim, ovo nije samo tjelesna transformacija. Ovo je psihološki rat. Ako osjeća da gubi bitku u glavi, tko sam ja da mu sudim? Galla je odrastao čovjek koji mora donositi odluke za sebe. Vrata mog tima uvijek će mu biti otvorena za savjet, ali njegov put u kući ovdje završava. Nadam se samo da neće odustati od sebe kad izađe vani. To bi bio jedini pravi poraz - poručio je Edo.

Influencer se oglasio i na Instagramu gdje je poručio da 'Život na vagi' nije bio samo reality show, već i unutarnja bitka te da 'najteži protivnik uvijek gleda iznutra'. Također se zahvalio i treneru.

Foto: RTL

- Postoje ljudi koji vide ono što mi sami ne možemo... Edo, ti si bio taj. Nikada nisi odustao od mene, ni kad sam gubio vjeru, ni kad sam sumnjao u svaki korak. Kroz uspone, padove, znoj i bol, vjerovao si u mene više nego ja u sam sebe. Hvala ti što si bio više od trenera, što si bio vodič kroz moju najmračniju borbu, svjetlo u trenutku kad je sve izgledalo izgubljeno. Bez tebe, ovo putovanje ne bi bilo moje - napisao je te se zahvalio i trenerici Mirni, nutricionistici Martini i drugim članovima ekipe.

Zatim se osvrnuo na svoj crveni tim za koji je napisao da nikada nisu bili 'samo tim', već 'vojska gladi i inata'.

- Na izazovima smo izlazili kao lavovi, gledali plavce u oči i rušili ih iz korijena. Dok su oni tražili izgovore, mi smo lomili prepreke. Dok su oni padali, mi smo dizali prašinu. I svaki put kad je bilo crveni protiv plavih, teren je znao tko je gazda. Mi nismo samo igrali, mi smo vladali. I neka se pamti: Crveni tim je sinonim za snagu - napisao je te još jednom zahvalio Edi koji ga je izabrao za crveni tim.

Foto: RTL

- Nadam se da sam te barem malo učinio ponosnim zajedno s timom - poručio je. Na kraju spomenuo i svoje cimere, Dominika i Domagoja kojima je napisao da će mu nedostajati.

- Također, za mene su svi kandidati pobjednici koji su se odlučili na ovaj potez u svom životu. Nije lako ispričati svoju priču i pokazati se pred cijelom nacijom - dodao je.

- Šta da kažem za kraj, 7 story, 7 ciklus, 7 tjedana. Broj 7 me prati kroz život. Sve je s razlogom. A za sve 'boomere' stare koji komentiraju 'najglasniji su oni što najmanje znaju' - Gledate samo ono što se odluči da smijete vidjeti. Ne zaboravite... Dok je ovaca, bit će i vune'. Ja sam svoju borbu živio - zaključio je i zahvalio svima na podršci.