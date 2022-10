Marija Šerifović 20 godina radi s psihologom: 'Svi misle da sam agresivac, ali samo sam glasna'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (37) progovorila je o nedavnom bijesnom ispadu u centru Beograda te dugogodišnjem radu s psihologom.

- Svakodnevno radim na sebi s terapeutom već 20 godina! Borim se da nađem što adekvatnije načine da ‘savladavam’ život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. To nekad radim s terapeutom, nekad sama sa sobom, a nekad uz pomoć ljudi koji me okružuju - rekla je u novom intervjuu za Novu.rs.

- Rijetko mi dođe ‘žuta minuta’, to mi se možda pet puta dogodilo do sada u životu… To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala riješiti, nekada ne… Ipak sam ja samo osoba od krvi i mesa. Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekoga udariti, a ja sam zapravo samo glasna. Ja samo glasno pričam, glasno se smijem, glasno se svađam, glasno volim… Ne znam drugačije - zaključila je.

Podsjećamo, snimka bijesnog ispada srpske pjevačice Marije Šerifović u centru Beograda krajem kolovoza proširila se društvenim mrežama. Srpski mediji su pisali kako je do sukoba došlo zbog ljubomore.

- Marija je bila sa prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi napravila prometnu nesreću i počela histerizirati - rekao je tada izvor za Kurir.

- Ne mogu reći da se kajem. Da mi je žao što sam nekoga probudila, jest. Ali, rekla bih i da ste svi vi ovdje ljudi od krvi i mesa, imate dušu, organe, emociju, pa netko to ispoljava ovako ili onako", izjavila je ranije.

