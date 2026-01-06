Marija Šerifović o Jakovu Jozinoviću: 'Drago mi je što su klinci izabrali to, a ne drogu...'

Srpska glazbena zvijezda Marija Šerifović osvrnula se na sve veću popularnost mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića te poručila kako joj je posebno drago što su mladi prepoznali kvalitetu i okrenuli se glazbi drukčijoj od one koja im se danas najčešće nudi, pišeTelegraf.rs.

Upitana da komentira njegov uspjeh, Šerifović je u prvom trenutku rekla da nema formirano mišljenje, no ubrzo je pojasnila što zapravo misli. Istaknula je da joj je pozitivno to što mlada publika svog uzora pronalazi u izvođaču koji njeguje glazbu starijih generacija.

Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

"Zapravo imam jedno mišljenje. Drago mi je što je omladina i ti neki mladi ljudi koji očigledno svog idola nemaju, što su ga pronašli u nekome tko pjeva pjesme nas izvođača koji smo 40-50-60+, koji smo tu neku lijepu glazbu, slobodno mogu reći, postavili. Tako da mi je drago što su klinci izabrali to, a ne "brate droga, k**ve, ovo-ono" ", rekla je Šerifović.

Svoj stav zaključila je u prepoznatljivom, izravnom tonu, naglasivši kako joj je draže da mladi biraju takav glazbeni smjer, nego tematiku koja se često veže uz suvremenu pop-kulturu.

Za razliku od nje, Jelena Karleuša imala je znatno kritičniji pogled na isti fenomen. Gostujući u emisiji na televiziji K1, nije štedjela riječi.

U isječku, ona Jakovljevo pjevanju tuđih pjesama naziva "budalaštinom i šizofrenijom", osuđujući glazbenike koji, kako kaže, "pokupe sve najveće hitove, ne pitajući za dozvolu i ne plaćajući autorima, naprave koncert, naplate karte i hvale se velikim uspjehom".

Koncert Jakova Jozinovića u Oroslavju | Foto: Marko Seper/PIXSELL