REKLA ŠTO MISLI

Marija Šerifović o Jakovu Jozinoviću: 'Drago mi je što su klinci izabrali to, a ne drogu...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Marija Šerifović o Jakovu Jozinoviću: 'Drago mi je što su klinci izabrali to, a ne drogu...'
Foto: Pixsell/Canva

Poznata srpska pjevačica javno je komentirala što misli o malom kolegi glazbeniku Jakovu Jozinoviću i njegovom 'brzom' uspjehu

Srpska glazbena zvijezda Marija Šerifović osvrnula se na sve veću popularnost mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića te poručila kako joj je posebno drago što su mladi prepoznali kvalitetu i okrenuli se glazbi drukčijoj od one koja im se danas najčešće nudi, pišeTelegraf.rs.

Upitana da komentira njegov uspjeh, Šerifović je u prvom trenutku rekla da nema formirano mišljenje, no ubrzo je pojasnila što zapravo misli. Istaknula je da joj je pozitivno to što mlada publika svog uzora pronalazi u izvođaču koji njeguje glazbu starijih generacija.

Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski
Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

"Zapravo imam jedno mišljenje. Drago mi je što je omladina i ti neki mladi ljudi koji očigledno svog idola nemaju, što su ga pronašli u nekome tko pjeva pjesme nas izvođača koji smo 40-50-60+, koji smo tu neku lijepu glazbu, slobodno mogu reći, postavili. Tako da mi je drago što su klinci izabrali to, a ne "brate droga, k**ve, ovo-ono" ", rekla je Šerifović.

GLAZBENA SENZACIJA Nastupa u zagrebačkoj Areni: Krenula je prodaja ulaznica za drugi koncert Jakova Jozinovića
Nastupa u zagrebačkoj Areni: Krenula je prodaja ulaznica za drugi koncert Jakova Jozinovića

Svoj stav zaključila je u prepoznatljivom, izravnom tonu, naglasivši kako joj je draže da mladi biraju takav glazbeni smjer, nego tematiku koja se često veže uz suvremenu pop-kulturu.

Za razliku od nje, Jelena Karleuša imala je znatno kritičniji pogled na isti fenomen. Gostujući u emisiji na televiziji K1, nije štedjela riječi.

U isječku, ona Jakovljevo pjevanju tuđih pjesama naziva "budalaštinom i šizofrenijom", osuđujući glazbenike koji, kako kaže, "pokupe sve najveće hitove, ne pitajući za dozvolu i ne plaćajući autorima, naprave koncert, naplate karte i hvale se velikim uspjehom". 

Koncert Jakova Jozinovića u Oroslavju
Koncert Jakova Jozinovića u Oroslavju | Foto: Marko Seper/PIXSELL

