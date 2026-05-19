Susjedi se ljute zbog bodova na Eurosongu: Pljušte kritike i na žiri još jedne zemlje zbog ocjena

Jedan od najnapetijih trenutaka finala Eurosonga bilo je čitanje glasova. I ove godine su o pobjedniku, odnosno pobjednici, odlučili glasovi i publike i stručnih žirija iz 35 zemalja koje su se natjecale na Eurosongu. Posebno neobičan trenutak dogodio se kada su pročitani bodovi iz Srbije, a zatim i Hrvatske. Naime, srpski stručni žiri nije hrvatskim predstavnicama, grupi Lelek, dao niti jedan bod, a hrvatski stručni žiri je srpskim predstavnicima, grupi Lavina, dao 12.

O tome su se zatim bile oglasile i predsjednica stručnog žirija iz Srbije, Aleksandra Kovač, kao i članica Jelena Tomašević. Kovač je poručila u objavi na društvenim mrežama da je, kao predsjednica, 'inzistirala da se glasa glazbeno, a ne politički', dok se Tomašević u svojoj objavi obratila direktno Lelekicama i Zorji, srpskoj glazbenici koja je surađivala s djevojkama na 'Andromedi'. Poručila je da im je dala 'veliki broj bodova' te da joj je žao što se to nije vidjelo u finalnom zbroju.

Sa subote na nedjelje kroz noć su objavljeni i rezultati publike, a koji su pokazali da su Lelekice od publike iz Srbije dobile maksimalnih 12 bodova. I one same su to komentirale.

- Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja - napisale su na društvenim mrežama Lelekice uz fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, koje su obje zemlje međusobno nagradile s maksimalnih 12 bodova.

Moldavija na udaru kritika zbog glasova Rumunjki

No ovakva nezadovoljstva glasovima susjeda nisu se dogodila samo na našim prostorima. Kako izvještava Eurovoix, zbog bodova stručnih žirija Moldavije su krenule žustre kritike na društvenim mrežama. Naime, njihov je stručni žiri susjednoj Rumunjskoj i pjesmi 'Choke me' dala samo 3 boda, umjesto očekivanih 12.

Oko svega se oglasila i njihova nacionalna televizija Teleradio Moldova (TRM) koja je u priopćenju navela da ni na jedan način nisu utjecali na odluku žirija, koja je donesena neovisno.

- TRM je htio osigurati da cijeli proces prođe transparentno pa je glasanje nadzirao i bilježnik. Naglašavamo da finalni rezultati ne odražavaju poziciju institucije - naveli su u priopćenju, prenosi Eurovoix.

Moldavski stručni žiri je 12 bodova dao Poljskoj, 10 bodova Izraelu, 8 bodova Grčkoj, 7 bodova Bugarskoj, 6 bodova Norveškoj, 4 boda Australiji, Rumunjskoj su dali 3 boda, 2 boda je dobila Francuska, a 1 bod otišao je Italiji. A što je glasova publike tiče, kao i u slučaju Srbije i Hrvatske, Moldavci su susjedima Rumunjima dali maksimalnih 12 bodova. Publika u Moldaviji je dala i hrvatskim predstavnicima 2 boda.

Moldaviju je na Eurosongu predstavljao glazbenik Satoshi s pjesmom 'Viva, Moldova!'

Pojavila se nagađanja o ujedinjenju

A dok su mnogi kritizirali odluku moldavskog stručnog žirija o Rumunjki i pjesmi 'Choke me', pojavila su se i nagađanja o ujedinjenju te dvije zemlje. Kako je naveo DW, dosadašnje političke struje ni u jednoj zemlji nisu bile za ujedinjenje. Politički oponenti predsjednice Maie Sandu su odmah odbacili tu ideju, dok ona ističe kako je otvorena za nju. Rumunjski predsjednik Nicușor Dan je također izjavio da je Rumunjska spremna.

Povijesno, ideja o ujedinjenju Rumunjske i Moldavije postoji još od I. svjetskog rata. Moldavija je bila podijeljena između Rusije i Otomanskog carstva još od 1812., a 1918. dio Moldavije pod Rusijom odlučio je ujediniti se s Rusijom. Staljin je 1940. pripojio i drugi dio Moldavije, koja se za neovisnost izborila 1991.

Rumunjska i Moldavija su i inače vrlo povezane, a mnogi moldavski građani su i državljani Rumunjske. Državljanka je i Maia Sandu, koja je podržala Dana na rumunjskim predsjedničkim izborima 2025. Ideju o ujedinjenju dodatno je potaknula i agresija Rusije na Ukrajinu.