Dali su nam 0, sad se pravdaju: Evo kako funkcionira glasanje stručnih žirija na Eurosongu

Nakon povratka s Eurosonga u Beču, članice grupe Lelek priznaju kako se dojmovi još nisu potpuno slegli. Hrvatske predstavnice, koje su s pjesmom “Andromeda” osvojile 15. mjesto i ukupno 124 boda, iza sebe imaju jedno od najkomentiranijih eurovizijskih iskustava posljednjih godina, no kažu kako će im od svega najviše ostati osjećaj zajedništva i podrške koji su proživjele tijekom cijelog puta od Dore do velike eurovizijske pozornice.

- Konačni dojmovi još se sliježu, ali stigle smo u Zagreb, sve smo zahvalne, sretne i zadovoljne cijelim iskustvom. Suza je bilo, ali samo radosnica i onih koje dođu od ponosa i pozitivnih emocija - kažu.

Iako se posljednjih dana najviše govori o kontroverzi oko glasovanja srpskog stručnog žirija, Lelek ističe kako im je puno važnije iskustvo koje su doživjele iza pozornice.

- Pozornica je stvarno spektakularna, još veća i grandioznija nego što smo je zamišljale, no više od svega dojmili su nas se ljudi. Tolika podrška među izvođačima, osjećaj zajedništva i činjenica da se Eurosong uopće nije osjećao kao natjecanje nešto je što ćemo dugo pamtiti.

Dodaju kako je upravo odnos među članovima cijeloga tima ono što će im ostati najvrednija uspomena.

- Lelek čini mnogo ljudi koji su radili na ovom projektu i način na koji smo se međusobno podržavali i djelovali sve ovo vrijeme možda je najljepši dio cijelog iskustva. Nadamo se da se to osjetilo i prenijelo kroz pjesmu na pozornicu - kažu.

No odmah nakon finala u regionalnoj javnosti više od same pobjede Bugarke Dare i pjesme “Bangaranga” odjeknuli su glasovi srpskog stručnog žirija prema hrvatskim predstavnicama. Hrvatska je od srpskog žirija dobila - nula bodova. Istovremeno, publika iz Srbije dodijelila nam je maksimalnih 12, dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dodijelio svojih najvećih 12 bodova. Takav rasplet izazvao je burne reakcije te otvorio novu raspravu o tome koliko su politički odnosi i dalje prisutni u eurovizijskom glasovanju na Balkanu.

Posebno zato što su gledatelji u obje zemlje pokazali međusobnu podršku, dok je odluka srpskog žirija otišla u potpuno suprotnom smjeru. Na pitanje je li ih takvo glasovanje pogodilo, Lelekice odgovaraju smireno.

- Žiri je glasao onako kako smatra da treba, ali publika je ona zbog koje glazba u konačnici postoji, a publika je dala maksimalan broj bodova, jednako kao i mi njima, i zbog toga ne možemo biti više zahvalne. Dečki iz Lavine su divni, družile smo se s njima i drago nam je da je to prijateljstvo prepoznato s obje strane - ističu.

Nakon što su objavljeni rezultati glasovanja, društvene mreže preplavili su komentari gledatelja s obje strane, koji su upozoravali na veliki raskorak između glasova publike i odluke žirija. Mnogi su se pritom pitali kako je uopće moguće da neka država od stručnog žirija dobije 0 bodova ako se možda barem jednom članu pjesma svidjela.

Naime, pravila Eurosonga propisuju da nacionalni stručni žiri čini sedam članova koje bira nacionalna televizija. Važno je razumjeti da isti međusobno ne dijele bodove državama. Svaki član zasebno slaže sve pjesme od prve do posljednje prema vlastitom ukusu, a tek nakon toga računalni sustav iz tih pojedinačnih rang lista računa konačni poredak države.

To znači da nije potrebno da svih pet članova Hrvatskoj dodijeli "nulu" kako bi ona na kraju ostala bez bodova. Dovoljno je da većina članova pjesmu rangira dovoljno nisko. Primjerice, jedan član može Hrvatsku staviti vrlo visoko, ali ako je ostali smjeste pri dnu ljestvice, ukupni zbroj neće biti dovoljan da Hrvatska uđe među deset najbolje rangiranih pjesama tog nacionalnog žirija.

A upravo samo prvih deset pjesama dobiva eurovizijske bodove (od 1 do 8, pa 10 i 12). Sve ostale automatski ostaju na nuli. Zbog toga je moguće da se nekome u žiriju hrvatska pjesma svidjela, ali da Hrvatska svejedno službeno dobije 0 bodova jer ukupno nije završila među deset najboljih prema zbirnom poretku žirija.

Iz srpskoga žirija u međuvremenu se oglasila Anđelka Vranić, mlada glazbenica poznata pod umjetničkim imenom Lores, koja se nakon vala kritika pokušala ograditi od političkih interpretacija cijeloga slučaja. U medijskim napisima istaknuto je kako je sudjelovala na prosvjedima protiv vlasti Aleksandra Vučića, čime je dio javnosti pokušao dokazati da odluka žirija nije nužno bila politički motivirana.

Predsjednica srpskog žirija Aleksandra Kovač također se oglasila poručivši da je inzistirala da članovi žirija "glasaju glazbeno, a ne politički".

- Pozvani smo da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom - napisala je. U međuvremenu Lelek nastavlja vrijedno raditi dalje.

- Pripremamo EP od tri pjesme koji izlazi uskoro, a na jesen je u planu i cijeli album. Imamo i nekoliko ponuda za suradnje, ali još ne možemo ništa otkrivati dok se planovi ne definiraju. Nastavljamo raditi punom parom - zaključuju.