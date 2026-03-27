Nakon godinu dana pauze šarmantna voditeljica RTL-a vraća se s uzbudljivim kulinarskim showom ‘Igra chefova’
Marijana Batinić: 'Nisam niti znala da mi nedostaju kamere'
Poznato televizijsko lice Marijana Batinić ponovno staje pred kamere, i to u velikom stilu. RTL-ov novi kulinarski show 'Igra chefova' donosi trojicu vrhunskih chefova - Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić - koji će voditi vlastite timove u uzbudljivom gastronomskom nadmetanju, a Batinić će biti voditeljica koja publiku osvaja neposrednošću i šarmom.
