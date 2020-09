Marijana Batinić: Premalo se priča o tegobama kroz koje žene prolaze u trudnoći. To su traume

Nisam jedina i trebamo više razgovarati o svemu što mame prolaze, kako u trudnoći tako i nakon poroda, lakše je kad znaš da nisi ni sama ni luda, napisala je

<p>Televizijska voditeljica <strong>Marijana Batinić </strong>(39) je u slatkom iščekivanju sa suprugom <strong>Matejem Pašalićem</strong>. Golupčići bi 'svaki čas' trebali dobiti drugu djevojčicu, a Marijana je na Instagramu objavila video na kojem škarama šiša jastuk.</p><p>- Nemojte se čuditi ako vas ulovi ludavica i nenormalna potreba za pospremanjem - rekla je na snimci, a potom napisala: 'Čitala sam o tom famoznom gniježđenju pa sam pokušala mužu koji mi se ruga prenijeti sve što sam o svom stanju naučila, naravno - uz pomoć interneta. Nije ga se baš dojmila moja priča. Gniježđenje ne podrazumijeva šišanje jastuka'.</p><p>Zaim je objasnila zašto je objavila taj video.</p><p>- Jer mi se čini da se premalo priča o tegobama i emotivnim stanjima kroz koje žene u trudnoći prolaze... čast iznimkama. To što nam je teško i progovaramo o tome ne znači da smo obijesne ili nezahvalne - napisala je.<br/> <br/> </p><p>Marijanu je zanimalo jesu li se i druge žene, koje je prate na Instagramu, u zadnjim danima trudnoće našle na emocionalnom i hormonalnom roller coasteru.</p><p>- Ti si ošišala jastuk, ja sam kosu. Hormoni divljaju na najjače. Tko nije prošao kroz to, ni ne zna kako nam je - odgovorila joj je jedna obožavateljica.</p><p>- Nisam jedina i trebamo više razgovarati o svemu što mame prolaze, kako u trudnoći tako i nakon poroda, lakše je kad znaš da nisi ni sama ni luda. Odgovornost, briga, strah i nažalost nerijetko opravdan... Traume su to o kojma se premalo priča - zaključila je Batinić.</p>