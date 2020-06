Marijana iz 'Ljubavi na selu' je neprepoznatljiva: Obojila kosu

<p><strong>Marijana Črlenec </strong>(30), bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', prije nekoliko mjeseci započela je promjenu svog izgleda. Od crnke postala je brineta, a sad je otišla korak dalje - izblajhala je kosu i postala plavuša. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Marijana je prije nekoliko mjeseci, kad je bila brineta, najavila svoju transformaciju.</p><p>- Dosadila mi je crna boja, pojede me. Sad prelazim na svjetlije, stavila sam pramenove - rekla je Marijana za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3671107/marijana-crlenec-iz-ljubav-je-na-selu-postala-plavusa-evo-kako-sada-izgleda/" rel="nofollow" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Marijana je poznata po drastičnom mijenjanju izgleda pa smo je pred kamerama gledali u raznim izdanjima. Gledateljima je najpoznatija s crnom kosom, kakvu je imala u obje sezone showa 'Ljubav je na selu' u kojima je sudjelovala, no prije toga Marijana je bila platinasta plavuša. </p><p>Marijana je nakon 12. sezone 'Ljubavi na selu' javno objavila da je zaručena za tajanstvenog <strong>Igora </strong>(36). Za njega je imala samo riječi hvale. No, njihova veza naposljetku nije opstala.</p><p>Govori kako je, kroz vrijeme koje su bili zajedno, shvatila da on nije osoba za nju. Postoji više razloga, ali navela je samo neke od njih.</p><p>- Zbog tuđe privatnosti ne želim otkrivati neke stvari. Najbitniji razlozi su: ne volim posesivnost i opsesivnost, ne volim biti zagušena. Imam 30 godina i dovoljno sam prošla tragedija u svom životu, tako da sam naučila kako se na vrijeme maknuti i od partnera i od prijatelja kada nešto ne valja - rekla je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3814743/marijana-crlenec-o-raskidu-zaruka-prosla-sam-dovoljno-tragedija-naucila-sam-kada-se-na-vrijeme-maknuti-od-partnera/"> RTL</a>.</p>