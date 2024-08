Marijana Mikulić doživjela je neugodno iskustvo s obitelji na putovanju: 'Rasplakala sam se!'

Marijana Mikulić (42) često otvoreno govori o svojem privatnom životu na društvenim mrežama i komentira svakodnevna zbivanja, a sada je odlučila podijeliti neugodno iskustvo koje su ona i suprug nedavno doživjeli na putovanju. Objavila je svoju fotografiju pa u opisu ispričala što su doživjeli u Berlinu.

Naime, s djecom je otputovala u Njemačku gdje radi njen suprug, a čini se kako će ovaj izlet u Berlin pamtit još dugo. Odlučili su prošetati kroz grad i odvesti sinove na jelo, a onda su htjeli i iskusiti pogled s tornja.

- Vidjela sam da su neki na atrakcijama u zabavnim parkovima imali prednost svi zajedno jer dijete ima invalidsku iskaznicu. Mi tu iskaznicu nikad nismo nigdje pokazali. Ja sam ju stavljala u najzabitije ladice jer me pokosilo kad sam ju prvi put vidjela… Ali ajde, idemo sad to pokazati. Žena na ulazu je bila tako bezobrazna. Nije rekla ''Žao mi je ne znam ništa o tome'', nije rekla ''Nažalost kod nas to ne vrijedi''. Počela se derati na Josipa što je uopće došao naprijed pitati tako nešto, a kad se krenuo vratiti u red derala se da ostane da će ga pustiti, ali samo njega s Jakijem, a nas ne jer nas je previše - napisala je Marijana.

Kasnije je dodala kako je dotična gospođa nastavila dobacivati, a onda se i na kraju izderala na njih.

Brojni pratitelji su joj pružili podršku u komentarima, a neki su podijelili slična iskustva.

Krajem 2022. godine pohvalila se kako je suprug, pročelnik katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dobio Alexander von Humboldt stipendiju u Njemačkoj. Zbog toga se odselio u Berlin.

Foto: Instagram