Da, i ja sam doživjela seksualno uznemiravanje i maltretiranje, pogotovo kad sam bila mlađa, rekla nam je glumica Marijana Mikulić (39). I ona je podržala stranicu “Nisam tražila”, na koju se iz regije anonimno javljaju zlostavljani, muškarci i žene.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumice progovorile o zlostavljanju

Mikulić je progovorila i stala u obranu žrtava. Otkrila je kako je imala problema na početku karijere, ali i da vidi kako toga ima i danas.

- Kad sam počela raditi, kolege i producenti su si svašta uzimali za pravo. Bilo je lascivnih komentara, pa onda kod snimanja nekih scena su i oni koji nisu trebali biti tamo tražili ‘pozicije’, a redatelj ne bi reagirao. Pa misle da te mogu šlatati za dupe, a ti to ne želiš, svašta dobacuju... To treba prekinuti - ispričala nam je Marijana.

Pronašla je i način kako smanjiti “neugodne” situacije na minimum. No kako sama kaže, to nije rješenje. To jednostavno treba iskorijeniti, a te “predatore” kazniti.

- Ja sam se distancirala, odmaknula i onda te nema. Nismo nimalo zaštićeni. Kad netko i digne glas, drugi baš i nisu uz tebe, valjda se boje, ne znam. I sad se to događa, vidim kako neki od kolege govore i pišu ‘bravo, bravo’ kad netko istupi, a kad su imali prilike stati uz nekoga, to nisu napravili. I svi smo si kao ‘dragi, draga’, a svi sve znaju - pomalo ogorčeno govori Mikulić i dodaje:

- Javilo mi se nakon ovoga nekoliko kolega i, zamislite, kad se spominju zlostavljači, svi su rekli dva ista prezimena. Možda se prepoznaju i sami.

Dodaje kako je većina imala nekoga za prokazati, ali smatra kako nije to tako samo u glumačkim vodama. Ima i u drugim branšama, samo su kod njih druženja možda intenzivnija u odnosu na druge.

- I mislim da smo svi imali prilike prokazati nekog, stati uz žrtvu - dodaje.

S imenima ni ona nije željela u javnost, ali nada se da će ovakve “akcije” barem malo pomoći...

- Daj Bože. Ako ništa, da barem malo ovi skloni takvim radnjama stave ruku, ili nogu, na kočnicu. No tu sam ipak malo skeptična. Previše si ljudi dopuštaju - rekla je.

Spomenula je i sama kako je svjedočila neprimjerenom ponašanju.

- Vidjela sam kako je kolegicu, koja je majka i supruga, drugi kolega ‘zašlatao’. Oni su se potom hihotali. I u redu je to, nemam ništa protiv toga, ali nemoj meni to raditi, ja to ne želim. I kad imam svoj stav o tome ispadam konzervativna i puritanka, čistunka.

Dance zvijezda devedesetih Nikita (51) kaže nam da je više puta doživjela slučaj da joj uvjetuju seks za dobrobit karijere. Jedan hrvatski redatelj, kojega ne želi imenovati, priča, pozvao ju je na večeru.

- Zvao me na večeru na poslovni razgovor za nastavak suradnje. Posumnjala sam što zapravo želi od mene jer inače glumi nedodirljivog. Nije odmah rekao što očekuje od mene. Mislio je da će mi imponirati pričama o poslu. Spominjao je neke face iz svijeta filma, to su priče za malu djecu. I onda mi je rekao: ‘Ako želiš ulogu s više teksta, trebala bi sa mnom na par dana u jednu kuću na Velebitu’ - priča nam Nikita.

Ostala je, nastavlja, u šoku. Odmah ga je odbila. Rekla mu je da ima dečka.

- Naljutio se i iznenadio. Mislio je da sam laka. Nakon dvije godine pozvao me u kafić na piće. Tad mi je rekao da idem s njim u Samobor gdje ima vikendicu. Odbila sam ga i tad opet mu ponovivši da imam dečka. Nije me više uznemiravao. Poslije se razbolio i umro - kaže nam Nikita.

Jedan mladi i uspješni redatelj, koji snima po Beogradu, tražio ju je da se skine gola na audiciji za ulogu.

- Riječ je bilo o ulozi prostitutke. Htio je da se skinem u tangice da on vidi kako bi to izgledalo. Osjećala sam se nelagodno. Ja sam mu rekla da nisam od jučer i da me ne zanima to. Iznenadio se. Pitala sam ga koliko se plaća za skidanje u filmu. Odgovorio je puno manje jer se snima u Srbiji - rekla je Nikita.

A nedavno je priznanjem šokirala i Tatjana Cameron Tajči (50). Bilo je to traumatično iskustvo, a krivila je sebe.

- Bila sam u tinejdžerskoj dobi i dogodilo mi se silovanje, vjerovala sam da je to moja krivica. Zbog toga nisam nikome htjela išta govoriti. Moramo stvoriti sredinu u kojoj žena ili muškarac neće vjerovati da su oni krivi kad im se to dogodi - priznala je.

Istup Milene Radulović od prije nekoliko dana potaknuo je cijelu regiju da progovori o problemu seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja.

Srpska voditeljica Jelena Obućina je emisiju “Pregled dana” Newsmax Adria počela neuobičajeno - šutnjom, a onda je imala monolog koji je oduševio javnost. Građane je podsjetila na sve one događaje i nepravde na koje nisu reagirali. Video se masovno širi društvenim mrežama...

- Neugodno je, ali mi smo navikli šutjeti, kad nam kasne plaće, kad nosimo pelene zbog 300 eura, kad fotografiramo glasačke listiće, kad su piloti proglašeni za alkoholičare, kad nemamo vodu za piće, kad nam truju rijeke, kad nema mjesta u bolnicama, kad nas tuku na protestima, kad drugi viču ocu poginulog radnika, kad Jutki aplaudiraju, kad kompletni idioti sruše dio grada, kad je tetka poslala pare iz Kanade, kad su bakljade na krovovima dok smo zaključani, kad je Obradović sataniziran, kad je Jovanjica procvjetala, kad nestane snimka s naplatne rampe i iz Kosovske Mitrovice, kad nas lažu o koroni, kad nas svađaju sa susjedima...

Mi šutimo kad ne bismo smjeli. I zato nemojte nikad više pitati žrtve zašto su šutjele. Nemate pravo, nego ih podržite da progovore kad god da su spremne - rekla je voditeljica.

Facebook stranica “Nisam tražila” puna je anonimnih svjedočanstava glumica iz regije koje su progovorile o seksualnom zlostavljanju.

- Jedan hrvatski filmski redatelj govorio mi je u kafiću za šankom gnjusne stvari poput: ‘A kako bi bilo da sad ti meni po*ušiš?’ ili ‘Hajde da se kre*nemo u WC-u’, nasrćući na mene i plazeći ispred mene u mom najintimnijem prostoru - dio je jednog svjedočanstva.