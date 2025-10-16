Obavijesti

OSTALA JE U ŠOKU

Marijana Batinić doživjela je neugodno iskustvo: 'Povisio je ton na moje dijete u avionu...'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Marijana Batinić doživjela je neugodno iskustvo: 'Povisio je ton na moje dijete u avionu...'
Foto: rtl

Kasnije ju je na aerodromu u Zurichu netko slučajno udario, a da joj se pritom nije ni ispričao. Ipak, uspjela je pronaći nešto pozitivno u Japanu

Putovanje u Japan, Marijani Batinić zauvijek će ostati u sjećanju po neugodnom iskustvu. Naime, kada se vraćala kući nepoznati Francuz povisio je glas na njeno dijete. Što se točno dogodilo, omiljena voditeljica sve je ispričala i na svojem Instagram profilu. 

- Ne znam pretjerujem li kad kažem da mi povratak kući nikad nije tako teško pao kao ovaj iz Japana. Kulturološki šok. Čim sam ušla u avion. Neki Francuz povisio ton na moje dijete jer je malo spustila sjedalo (što je, naravno, dozvoljeno), ali on je smatrao da nema dovoljno prostora za noge - započela je Marijana. 

Također, neugodnosti su se nastavile na zračnoj luci.

- Na aerodromu u Zurichu me u prolazu netko slučajno udario i samo produžio, bez isprike. Jurimo na transfer, nitko se neće pomaknuti na pokretnim stepenicama…Odjednom smo se opet našli među namrgođenim, otresitim i zabrinutim licima, čast iznimkama naravno. I sve se to nekako prenese na tebe - nastavila je Batinić.

No, iskustvo koje je doživjela potpuno se razlikovalo od onoga kakav je dojam na nju ostavio Japan.

- Čudesna zemlja, najljubaznijih ljudi na svijetu. Prijevoz točan u sekundu. Javni WC-i...Ma s pet zvjezdica. Trava kao od pliša. Parkovi iz bajke. Odjeveni su kao da su izašli iz crtića, a školske uniforme bude nostalgiju za nekim ljepšim vremenima. I nigdje na svijetu se nisam osjećala sigurnije, iako baš i ne govore engleski (ChatGPT eliminirao je potencijalne probleme) - istaknula je Marijana.

- Torbu sam bezbrižno ostavljala gdje stignem, a naočale i etui koje sam zaboravila u garderobi odmah su predani zaštitaru. Prolaznici su dvaput mojim curama poklonili kišobrane jer je počela padati kiša. Redovi u kojima se nitko ne gura. Hrana za bogove! I to ne u skupim restoranima, već i u malim kvartovskim trgovinama. Osim alkohola, sve je jeftinije nego kod nas. Gradovi bez smeća, jer svaki Japanac svoje otpatke nosi kući. Ali upravo u tome možda leži i njihov najveći problem, 'smeću' koje odnose doma - nastavila je Batinić. 

Ipak, primijetila je i negativniji dio japanske kulture. 

- Uz svu svoju čaroliju, Japan nosi i jednu tihu tugu. Pretjeranu kontrolu emocija. Ljudi gotovo nikad ne pokazuju ljutnju ni frustraciju, sve zadržavaju u sebi. Usamljenost i otuđenost veliki su problem, a virtualni odnosi (roboti, likovi iz crtića, chatovi) često zamjenjuju prave veze i prijatelje - priznala je Marijana.

Unatoč svemu kroz što je prošla na putovanju, Japan ju je posebno dirnuo svojom energijom, kao i smirio neusiljenom finoćom. 

- Ali bez obzira na drugu stranu medalje, Japan me dirnuo svojom energijom, smirio neusiljenom finoćom. I nadam se da ću mu se jednog dana vratiti. Možda kad djeca budu veća…Ili bez njih. Odlazak iz Japana nije samo put kući nego rastanak. A teško se rastati i od jednog njihovog izuma koji će mi svakodnevno nedostajati. Jer rodila se ljubav! (Zadnji video) - zaključila je Batinić. 

